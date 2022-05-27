Власти обсудили с челябинцами вопрос строительства жилого дома рядом с институтом культуры

Власти Челябинска сегодня, 27-го мая, обсудили с горожанами вопрос возможного строительства многоквартирного дома вблизи института культуры.

На встрече в городской администрации представители инициативной группы из числа жильцов близлежащих домов смогли задать волнующие их вопросы заместителю главы Челябинска по правовым и имущественным вопросам Надежде Рыльской, представителям управления по архитектурно-градостроительному проектированию, а также инициаторам строительства — компании «Магистр».

Как напомнили в пресс-службе мэрии, 19-го мая в Доме архитектора состоялись публичные слушания по изменению утвержденного в 2009-м году проекта планировки территории в границах улиц Цвиллинга, Плеханова, Свободы и Орджоникидзе, который уже предполагал возведение 14-этажного жилого дома с административными помещениями. На публичные слушания были вынесены изменения, в соответствии с которыми застройщик уменьшил ранее утвержденные параметры.

Так, в новом проекте планировки этажность многоквартирного дома с 14-ти этажей снижается до девяти, площадь застройки уменьшается с 609-ти до 518-ти квадратных метров, жилая площадь – с шести тысяч 232-х до двух тысяч 576-ти «квадратов», торговые площади – с тысячи 715-ти до тысячи 506-ти квадратных метров.

В ходе публичных слушаний жильцы близлежащих домов высказали несогласие со строительством нового дома, даже с измененными параметрами.

«Я поручила провести встречу своему заместителю для детального рассмотрения всех вопросов, которые остались у жителей после проведения публичных слушаний. Это расширяет коммуникацию с населением по проблемам строительства и благоустройства, позволяет глубже вникнуть в вопросы, которые их волнуют. Публичные слушания, общественные обсуждения, встречи с жителями - хорошие инструменты, и их роль в процессе принятия административных решений будет возрастать», - отметила глава города Наталья Котова.

Так, на встрече в мэрии жильцы высказали обеспокоенность по вопросам обеспечения проезда для специализированной техники, в частности пожарных автомобилей, увеличением нагрузки на достаточно изношенные коммунальные сети, расположением парковочных мест и соблюдением норм инсоляции.

Представители инициатора публичных слушаний - СК «Магистр» - пояснили, что в рамках строительства дома предполагается прокладка новых сетей водоотведения - это 250 метров канализационного коллектора. В части водоснабжения, подключение будет происходить к имеющимся мощностям, но с МУП «ПОВВ» отдельно будет проработан вопрос увеличения подачи ресурса на вводе. По заключению «МРСК Урала», имеющихся сетей электроснабжения достаточно для подключения планируемого объекта.

Парковочные места для жителей нового дома, в котором будет 15 квартир, организуют в пределах земельного участка, выделенного под строительство. Застройщик совместно с администрацией Советского района произведут все необходимые компенсационные высадки зеленых насаждений. При этом места и виды деревьев определят сами жители.

Кроме того, будет благоустроена прилегающая дворовая территория, а к имеющемуся пожарному проезду добавят еще один и, при согласии жильцов, оборудуют разворотную площадку.

На сегодняшний день заключения о результатах публичных слушаний еще нет, все вопросы и замечания, поступившие при их проведении, будут дополнительно рассмотрены на комиссии. Как отмечают в мэрии, при принятии решения об утверждении либо отклонении проекта планировки всегда учитываются замечания и пожелания жителей, поступившие в ходе публичных слушаний, являющиеся обоснованными. Например, администрация Челябинска отказалась выдать разрешение на строительство жилого дома возле ДК ЧТЗ по причине того, что собственник не подтвердил обеспеченность жилого дома социальной инфраструктурой.

«Администрация Челябинска не принимает решения единолично, всегда с учетом общественного мнения. Процедура публичных слушаний строго соблюдается. В данном случае у застройщика уже имеются ранее утвержденная документация и право на земельный участок. Он может обратиться в суд, и уже через судебное решение добиться строительства дома. Поэтому сейчас мы стараемся прийти к компромиссу. Мы обязательно проработаем все вопросы, поступившие в ходе встречи, более подробно ознакомим жителей со всеми разрешительными документами и заключениями, «Магистр» дополнительно проведет исследование в режиме «реального времени» по инсоляции, чтобы наглядно показать, что проект соответствует всем нормам», - пояснила Надежда Рыльская.

В понедельник, 30-го мая, в администрации Советского района разместят экспозицию, где желающие еще раз смогут ознакомиться с проектом планировки и параметрами строительства, задать вопросы представителю застройщика. Очередная встреча с жителями в мэрии запланирована на конец следующей недели.