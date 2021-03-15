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Челябинск готовится к паводку

Паводок в Челябинске прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Экстренные службы уже начали подготовку к нему.

Об этом сообщил заместитель главы города по городскому хозяйству Александр Астахов на состоявшемся сегодня, 15 марта, аппаратном совещании в администрации Челябинска.

«Сейчас ситуация стабильная. Совместно с МЧС начали подготовку к мероприятиям, связанным с наступлением паводка», - сказал Александр Астахов.

Паводок в Челябинске прогнозируется в пределах средних многолетних значений. Пока в городе снега меньше нормы, а на юге региона – на 10-20 сантиметров больше нормы. Все экстренные службы готовы к предстоящему половодью.

Напомним, в прошлом году в Челябинске в зоне возможного подтопления находись порядка 70 территорий. Размещение населения, проживающего в зоне риска, в случае подтопления было запланировано в 47 пунктах временного размещения (ПВР), рассчитанных на прием 13 369 человек.