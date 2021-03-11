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Паводок на Южном Урале прогнозируется в пределах средних многолетних значений

Паводок в Челябинской области прогнозируется в пределах средних многолетних значений.

Об этом рассказала заместитель начальника Челябинского ЦГМС - филиала ФГБУ «Уральское УГМС» Ирина Попова в ходе пресс-конференции медиахолдинга «Гранада Пресс».

«По прогнозам паводок в области в этом году будет в пределах средних многолетних значений. Если будет дружная весна – весь снег уйдет в водосток. Если весна будет затяжная (минусовые ночные температуры и днем плюс), то это хорошо для сельского хозяйства. Почва будет медленно размораживаться и к началу сева будут хорошие влагозапасы».

По словам Ирины Поповой, много снега в этом году выпало на юге региона (150 процентов от нормы) и в горнозаводской зоне. В начале апреля еще будет снег и мокрый снег, а затем – дожди.

Пока в Челябинске снега меньше нормы, а на юге региона – на 10-20 сантиметров больше нормы. «Там и паводок будет пообильнее, - дала прогноз метеоролог. – Но ничего особого на эту весну (в плане паводка) синоптики не ожидают».

Прогноз по паводку озвучил и заместитель губернатора Челябинской области Сергей Сушков в рамках совещания с полномочным представителем Президента России в УрФО Владимиром Якушевым.

«При наступлении весны и выпадении значительных осадков, возможны подтопления отдельных территорий (придомовых и приусадебных участков) в ряде населенных пунктов региона, - рассказал Сушков. - Чаще всего это происходит при движении талых вод поверх льда на малых реках юга области. Также есть риски при прохождении паводковых вод через каскады водохранилищ в Златоусте и Саткинском районе».

Запланированы комплексные проверки территорий и взрывные работы для ослабления льда на реках Сим, Берсуат и Нижний Тогузак. В Троицке на городском водохранилище пройдет распиловка льда.