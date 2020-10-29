Челябинская область бьет рекорды по Covid-19

В Челябинской области за прошедшие сутки подтвержден 151 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что выше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 148). Число выздоровевших меньше числа новых инфицированных.

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, на утро четверга, 29 октября, в регионе подтверждено 19 тысяч 955 случаев коронавируса.

За прошедшие сутки выписано 63 выздоровевших пациента с коронавирусом, что больше аналогичного показателя предыдущего дня. Днем ранее справились с инфекцией 28 человек. За весь период пандемии ковид победили 14 тысяч 902 пациента.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За время пандемии умерло 628 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 164 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 464 человек – иные заболевания (онкология, сердечная и легочная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За прошедшие сутки скончались семеро человек - три женщины и четверо мужчин. У шести человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у одного - иные заболевания, а коронавирус был сопутствующим.

На сегодня в больницах получает лечение четыре тысячи 383 пациента с подтвержденным Covid-19, что чуть выше показателя предыдущего дня (накануне было 4 тысячи 302). За сутки добавился 81 пациент. Все пациенты находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

По данным регионального Роспотребнадзора, накануне случаи коронавируса выявлены в 17 муниципалитетах: Челябинске, Магнитогорске, Златоусте, Копейске, Локомотивном, Миассе, Троицке, Ашинском, Варненском, Еткульском, Карталинском, Каслинском, Катав-Ивановском, Коркинском, Кунашакском, Саткинском, Сосновском районах.