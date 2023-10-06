Челябинская область отмечает День героев Танкограда

Челябинская область сегодня, шестого октября, отмечает памятную дату – День героев Танкограда.

Как подчеркивает начальник управления культуры администрации Челябинска Элеонора Халикова, это «важный день, который повествует о большом вкладе земляков в Победу в Великой Отечественной войне, день доблести и мужества».

«Танкоград – это непосильный труд сотен людей у станков, на хозяйствах и колхозных полях, швейных фабриках. Здесь трудились наши отцы и матери, бабушки и дедушки - на благо города и страны во имя всеобщей Победы. Мы никогда не забудем их героический подвиг», - отметила Элеонора Халикова.

Она напомнила, что Танкоград стал новым домом для десятков тысяч эвакуированных, которые продолжают жить в Челябинске поколениями.

«Уважаемые земляки, низкий вам поклон за мужество, силу, отвагу и труд. Примите самые искренние пожелания добра, счастья и долголетия. Желаю крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой», - сказала Элеонора Халикова.

Напомним, в 2016 году депутаты Законодательного Собрания поддержали инициативу Челябинской городской Думы об учреждении памятной даты региона – Дня героев Танкограда. Челябинские парламентарии предложили отмечать эту дату шестого октября.

В этот день в 1941 году по решению государственного комитета обороны началась эвакуация танкового производства Ленинградского Кировского завода, а Челябинский тракторный завод имени И.В. Сталина приказом наркома танковой промышленности СССР был переименован в Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске.

Отметим, памятная дата была установлена в целях сохранения исторического наследия и увековечения памяти о деятельности тружеников тыла во время Великой Отечественной войны и в период восстановления разрушенного народного хозяйства страны, а также для формирования в общественном сознании нравственных и духовных ценностей, уважительного отношения к доблести и мужеству старших поколений.

Так у Челябинской области появилась еще одна важная памятная дата, свидетельствующая о большом вкладе южноуральцев в Победу в Великой Отечественной войне.

Как напоминает пресс-служба правительства региона, в Челябинске сняли фильм об Уральском добровольческом танковом корпусе. Он называется ««Черные ножи» - освободители Европы».

Премьера фильма – уже скоро. Его покажут в пабликах южноуральской столицы и по телевидению.

«Короткое видео, предваряющее выпуск фильма, вышло к празднику Героев Танкограда», - отмечают в пресс-службе областного правительства.

Отметим, картина посвящена легендарному воинскому подразделению, сформированному в южноуральской столице и ушедшему на фронт 80 лет назад, весной 1943 года.

Напомним, в этом году челябинские музыканты возродили знаменитую песню бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса - легендарный боевой гимн уральских танкистов.