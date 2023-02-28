В Челябинске возродился легендарный боевой гимн уральских танкистов

Челябинские музыканты воссоздали знаменитую песню бойцов Уральского добровольческого танкового корпуса.

Ее название - «Дивизия Черных ножей» - происходит от прозвища, данного немцами легендарному танковому подразделению Советского Союза. А сами черные ножи - это клинки, которые воинам Великой Отечественной подарили мастера-оружейники из Златоуста.

Ставшую широко известной композицию создали сами бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса, исполняя ее по памяти (слов и нот никто не записывал). По этой причине народный гимн танкистов, увы, был незаслуженно забыт.

Важно, что челябинские музыканты не только воссоздали знаменитый гимн, но и сочинили новую песню об уральских танкистах. Премьера видеоклипов на обе композиции запланирована к 9 Мая, сообщает телеграм-канал правительства Челябинской области.

Десятого февраля журналист Роман Грибанов написал на своей странице в ВКонтакте следующее:

«Сегодня в студии записали песню «Дивизия Черных ножей», которую в бойцы Уральского добровольческого танкового корпуса сочинили в 1943 году. 80 лет прошло, уральский боевой танковый гимн обрел вторую жизнь. Игорь Кравчук придумал новую мелодию (из марша создав, по сути, пауэр-балладу), а артист челябинского оперного театра Андрей Воскобойников исполнил вокальную партию».

Роман Грибанов отметил, что «в СССР было написано много хороших песен о войне, но «Дивизия Черных ножей» - вещь уникальная».

«Потому что ее авторы – не профессиональные композиторы, а санитарка, связист и офицер штаба. После боя и освобождения Брянска они и сочинили песню и даже исполнили для своих же бойцов: к счастью, в составе челябинской танковой бригады имелся свой музыкальный взвод. Шикарная история, Челябинск обязан ее помнить, а песня - входить в городское культурное наследие», - подчеркнул Роман Грибанов.

Он отметил, что «Уральский добровольческий танковый корпус, конечно, был особенным военным подразделением, был сформирован только из жителей Челябинской, Пермской и Свердловской областей».

«Причем конкурс за право отправиться на фронт составлял 14 человек на место. Вся техника корпуса производилась за счет добровольных пожертвований граждан и делалась сверх плана. В экипировку каждого танкиста входил нож в черных ножнах и вороненой гардой. Холодное оружие отковали для корпуса на Златоустовской оружейной фабрике. Именно по этому отличительному признаку немцы называли уральских добровольцев Schwarzmesser Panzer-Division, или дивизия Черных ножей», - рассказал Роман Грибанов.

Челябинец напомнил, что «воины приняли боевое крещение на Курской дуге, а затем отличились в сражениях за Брянск, Львов, Берлин. В мае 1945 году победную точку в великой войне поставил Т-34 Уральского добровольческого танкового корпуса под командованием Ивана Гончаренко, первым ворвавшийся в освобожденную от немцев Прагу. В Челябинске пять улиц названы в честь воинов дивизии Черных ножей».

«Теперь, спустя 80 лет после ее дебюта, возрожденную легендарную танковую песню услышит современное поколение», - порадовался челябинский журналист.