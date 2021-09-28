Челябинская область отметит день сердца, которое у многих болит

Челябинская область завтра, 29-го сентября, отметит Всемирный день сердца, призванный привлечь внимание общественности к проблеме сердечно-сосудистых заболеваний, являющихся лидирующей причиной ранней инвалидности и смертности во всем мире.

В рамках Всемирного дня сердца 27-30 сентября в регионе пройдут лекции, викторины, онлайн-семинары, флешмобы, тематические вечера о влиянии веса и курения на сердце и сосуды, а также акция «Оберегая сердца», инициаторами проведения которой стали волонтеры-медики. Ее цель – рассказать людям о заболеваниях сердца, факторах риска и мотивировать южноуральцев к регулярному прохождению профосмотров и диспансеризации.

Акция «Оберегая сердца» состоится в Челябинске первого октября в 16 часов 30 минут в Публичной библиотеке, по адресу: проспект Ленина, 60. Гостей ждет увлекательная беседа о здоровье сердца и сосудов с участием врача-кардиолога. Участники смогут измерить артериальное давление, рост, вес, вычислить индекс массы тела. Все желающие смогут сделать ЭКГ с помощью портативного кардиографа.

Для участия в акции необходима предварительная запись по телефону: (351) 729-22-29 либо по ссылке; мероприятие продлится до 19.00.

Отдельные мероприятия пройдут в муниципалитетах Челябинской области. В городских больницах и учебных учреждениях расскажут о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний, раздадут листовки и напомнят о необходимости здорового образа жизни.

Как отмечают в Челябинском областном центре общественного здоровья и медицинской профилактики, статистика сердечно-сосудистых заболеваний в мире неутешительна. Причиной трети смертей становятся именно ССЗ. По информации Всероссийского научного общества кардиологов, болезни сердца и сосудов - причина половины всех смертей россиян.

В Челябинской области количество лиц с болезными системы кровообращения за последние десять лет увеличилось на 27,9 процента и составляет 31 процент взрослого населения. Увеличение произошло, прежде всего, за счет болезней, характеризующихся повышенным артериальным давлением.

По данным Челябинского областного кардиологического диспансера, самым распространенным заболеванием системы кровообращения является артериальная гипертензия (30-40 процентов от всего населения региона), поэтому важно контролировать артериальное давление информировать людей о рисках возникновения болезней сердца.