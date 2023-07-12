12.07.2023
Представитель военного следственного отдела встретился с участниками СВО в госпитале ветеранов войн Челябинска
12.07.2023
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
12.07.2023
Обвиняемого в изнасиловании и убийстве школьницы из Сима отправили в СИЗО
12.07.2023
Каталась на катамаране и исчезла: спасатели ведут поиски пропавшей на озере Тургояк женщины
12.07.2023
В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту смертельного наезда на велосипедиста
11.07.2023
Анонсы событий и мероприятий на 13 июля (18+)
Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей
В Чурилово с помощью федеральной субсидии завершат строительство 3-й Эльтонской
07.07.2023
Семь муниципалитетов Челябинской области получат дополнительные средства на дороги
27.06.2023
В 2023 году выделены допсредства на ремонт важной дорожной артерии в Челябинской области
21.06.2023
Во всех районах Челябинска кипит работа по ремонту межквартальных проездов
20.06.2023
Промежуточные итоги «дорожного рывка» в Челябинской области
Алексей Текслер: «Иннопром» – хорошая возможность установить новые связи, подписать соглашения с инвесторами
11.07.2023
Антон Лебедев: «65 лет отвечаем за тепло в домах и работу промпредприятий»
10.07.2023
В Челябинске готова проектно-сметная документация на ремонт двух знаковых монументов
10.07.2023
Челябинская область отмечает день семьи, любви и верности
08.07.2023
В Челябинской области в течение пяти дней будет аномально жаркая погода
07.07.2023