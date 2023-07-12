Челябинская область по распоряжению Мишустина получит на дороги 146 миллионов рублей

В Челябинске с помощью федеральной субсидии будет завершено - по программе «Стимул» - строительство улицы 3-я Эльтонская, благодаря чему будет обеспечена транспортная доступность территории жилой застройки микрорайона Чурилово.

Отметим, в общей сложности Челябинская область, где опережающими темпами идет реализация проекта «Дорожный рывок», дополнительно получит на дороги 146 миллионов рублей из федерального бюджета (высокие темпы работ на Южном Урале были отмечены на федеральном уровне).

Распоряжение о распределении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Как сообщает пресс-служба правительства Челябинской области, 146 миллионов выделены региону в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации.

По данным министерства дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области, в эксплуатацию на Южном Урале уже введено около 200 километров из запланированных 710-ти; 500 километров дорог находятся в ремонте в настоящее время.