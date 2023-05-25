Челябинская область продолжит реализацию масштабных планов обновления инфраструктуры

В Челябинской области будет продолжена реализация масштабных планов обновления инфраструктуры, несмотря на все вызовы и сложности. В этом заверил губернатор Алексей Текслер, выступая с Обращением к Законодательному собранию региона.

«Важнейшим условием для развития экономики и наращивания деловой, инвестиционной, туристической активности является опережающие развитие инфраструктуры, - отметил глава региона.- Строительство и ремонт коммунальных сетей, дорог, развитие систем общественного транспорта – всё это огромная работа, которая ведется в области, в том числе в рамках национальных проектов».

В прошлом году были завершены работы на четырех объектах водоснабжения. В планах этого года также четыре объекта: строительство станции водоочистки в Аргаяшском районе, реконструкция – в Октябрьском районе, модернизация - в Верхнеуральске и Карабаше.

Будет завершено строительство станции обеззараживания воды на Шершневском водохранилище. «Реализация этого масштабного проекта стоимостью более одного миллиарда рублей позволит улучшить качество водоснабжения жителей Челябинска и целого ряда близлежащих городов и поселков», - отметил Алексей Текслер.

Также будет модернизирована система водозабора на левом берегу Шершней. Это позволит впредь не допустить аварии, которые происходили весной этого года и оставляли на долгое время без воды жителе поселка Западный. Губернатор поручил минстрою держать эти проекты на контроле.

В 2023 году совместно с «Россети-Урал» уже начались работы по масштабной модернизации электрических сетей в районе Кременкуля, что позволит снять накопившиеся проблемы.

Благодарю еще раз социально ответственный бизнес, всех тех, кто участвует в этих и многих других социальных проектах. Такой активности бизнеса, заинтересованности в развитии региона не было многие годы. Вы помните, это была одна из задач, о которой я говорил в начале работы на посту губернатора. Чтобы бизнес вкладывался в регион, в территории своего присутствия и, самое главное, конечно, в людей.

Намечены масштабные программы по строительству и ремонту систем ЖКХ, которые были запущены по инициативе президента. На два года запланированы работы на 162 объектах в 31 муниципалитете. По словам Алексея Текслера, таких программ не было в регионе времен Советского Союза. Она позволит решить целый комплекс давних вопросов по многим муниципалитетам.

В регионе продолжается строительство газораспределительных сетей. Совместно с «Газпромом» предусмотрена расшивка всех узких мест в части модернизации и стройки новых газораспределительных станций.

Кроме того, идет активная работа по социальной догазификации. Предусмотрена специальная выплата на приобретение внутридомового газового оборудования тем, кто в этом нуждается. В круг ее получателей включены члены семьи мобилизованных и контрактников-добровольцев.

В Челябинской области активно развивают дорожно-транспортную инфраструктуру. «Мы увеличили объемы дорожных работ в последние три года по сравнению с предыдущими в 2,5-3 раза, - отметил Алексей Текслер и заверил. - В целом в этом году Челябинскую область ждет большой “дорожный рывок”».

Идет расширение и реконструкция федеральных трасс М-5 «Урал», А-310, а также пункта пропуска через государственную границу. Параллельно ведется работа по региональным и местным дорогам.

На реализацию мероприятий национального проекта «Безопасные качественные дороги» область в 2023 году направит 5,6 миллиарда рублей, за счет которых будет отремонтировано 242,8 километра автодорог.

«Общий объем дорожного фонда области, благодаря новому механизму опережающего финансирования, в текущем году составит 23,64 миллиарда рублей», - уточнил министр дорожного хозяйства и транспорта области Алексей Нечаев. Эти деньги направляются на региональные дороги и в муниципалитеты.

Губернатор напомнил, что до 2019 года муниципальные образования оставались один на один со своими дорожными проблемами. А с 2019 года по решению Алексея Текслера они начали получать субсидии. Сначала их общий объем был равен 500 миллионов, а сейчас достиг трех миллиардов рублей.

«Кроме планового распределения субсидий в адрес муниципалитетов, в этом году приняты дополнительные решения», - рассказал губернатор. При этом учитывались просьбы жителей по повышению транспортной и пешеходной доступности.

Губернатор поручил миндору региона до первого июля текущего года завершить разработку и утверждение пятилетнего плана по всем муниципальным дорогам по аналогии с региональным.

Параллельно продолжается масштабная работа по обновлению общественного транспорта. В 2022 году приобрели и модернизировали 154 единицы автобусов и электротранспорта.

«Благодаря решению Президента РФ используем недавно выделенные из федерального бюджета средства на обновление автобусного парка в небольших по численности муниципалитетах региона», - объявил губернатор. Автобусы разного класса будут поставлены в 21 муниципалитет. На эти цели направят 1,2 миллиарда рублей – средства специального казначейского кредита, уже одобренного для региона.

Началась масштабная реконструкция аэродромного комплекса в Магнитогорске. «Мы уже приступили к реконструкции нашего аэропорта, что позволит в дальнейшем принимать и обслуживать современные самолеты, а также увеличить объем авиаперевозок, - рассказал глава Магнитогорска Сергей Бердников. - Также город продолжает совместно с областью модернизировать транспортную инфраструктуру, обновлять трамвайный парк и закупать автобусы.

Значительно увеличено финансирование дорожных объектов города Челябинска (до 5,5 миллиарда рублей), в том числе за счет механизма опережающего. Благодаря этой поддержке в областном центре начата реализация большого проекта «Дорожный рывок».

«Несмотря на все вызовы, сложности и проблемы, с которыми сталкивается страна, наш регион смог продолжить реализацию масштабных планов обновления инфраструктуры», - резюмировал Алексей Текслер.