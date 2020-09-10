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Челябинская область поддержит «Отпуск на автомобиле»

Общество
Сегодня, 11:04
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Челябинская область поддержит автопробег на газобаллонном оборудовании «Отпуск на автомобиле».

Цель пробега – демонстрация гражданам и компаниям уникальных экологических и технико-экономических преимуществ природного газа над традиционными видами топлива, а также разнообразия современной газовой техники заводского исполнения.

Автопробег с участием машин заводского производства, работающих на природном газе, пройдет по территории 33 населенных пунктов, 21 региона России. Старт запланирован на 11 сентября из города Санкт-Петербург с прибытием 2 октября 2020 года в город Мирный (Якутия). Прохождение колонны через Южный Урал планируется 17-18 сентября, уточнили в миндортрансе региона.

В Челябинской области участники автопробега проедут по М-5 через Златоуст, остановятся в Миассе, заедут на автозавод УралАЗ, затем отправятся в Челябинск. По пути следования они заправятся на многофункциональном автозаправочном комплексе «Новатэк–АЗК» и отправятся в Курганскую область.

Всего в автопробеге примут участие не менее четырех машин компаний АЛРОСА, Саханефтегазсбыт и Тайрмен Групп. Среди них такие модели, как Lada Largus, тягач Scania и автобус НефАЗ. Также к колонне будут присоединяться другие машины в регионах прохождения маршрута.

Организаторы надеются, что акция сформирует интерес жителей, предпринимателей, предприятий к возможности использования газомоторного топлива на транспорте.

 

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