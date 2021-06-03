Челябинская область получила более 334 тысяч доз вакцины от ковида

В Челябинскую область поступило 334 тысячи 710 доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, большая часть поступившего объема - 316 тысяч 440 доз – вакцина «Спутник V». Кроме того, регион получил 15 тысяч 930 комплектов вакцины «Эпи-ВАК-Корона» и две тысячи 340 доз – «КовиКак».

На сегодня в России разработано три вакцины от ковида. Все они безопасные и эффективные. Они отличаются по условиям хранения (одна требует глубокой заморозки, другая хранится при температуре плюс 2-8 градусов).

Для каждой вакцины разработана своя четкая инструкция и перечень рекомендаций. Лечащий врач, с учетом анамнеза пациента, дает рекомендации, какой вакциной лучше привиться.

Вакцина «ГамКовидВак» или «Спутник V» разработана совместно российским национальным научно-исследовательским институтом эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Николая Гамалеи и научно-исследовательским институтом микробиологии министерства обороны РФ.

«Эпи-ВАК-Корона» разработана Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор» (Новосибирск), «КовиВак» - научным центром исследований имени М.П. Чумакова на основе убитого «целого» (инактивированного) вируса.

Первая партия вакцины «Спутник» поступила в Челябинскую область в начале декабря 2020 года. В апреле 2021 года регион получил вакцину «Эпи-ВАК-Корона», в мае - «КовиВак».

ДЛЯ СПРАВКИ

На сегодня на территории Российской Федерации официально зарегистрированы три вакцины от коронавируса. Это «Гам-КОВИД-Вак» или «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак» (создана федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова из Москвы).

Вакцина «Спутник V» была зарегистрирована в России первой, затем «ЭпиВакКорона» и следом «КовиВак» (20 февраля 2021 года). Все три вакцины уже запущены в промышленный оборот. Вакцины «Спутник V» и «ЭпиВакКорона» рекомендованы для вакцинации граждан от 18 лет и старше, «КовиВак» - для граждан от 18 до 60 лет.

Ранее инфекционист рассказала, как была создана вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19, как она работает и какой из зарегистрированных на территории России препаратов выбрать для вакцинации.

Директор Института эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург рассказал о сроках формирования иммунитета к коронавирусной инфекции COVID-19 после вакцинации «Спутником V».