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Челябинская область получила меньше вакцины от ковида, чем ожидала

В Челябинской области с нетерпением ожидают новую партию вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. В январе регион получил меньше доз, чем планировалось.

Напомним, до конца января на Южный Урал должно было поступить 55 тысяч 600 доз вакцины, но пришло лишь 14 тысяч 400 доз.

«Пока сложно сказать, чем это вызвано, - рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт. - Логика Минздрава и Роспотребнадзора была: некая модель на федеральном уровне создана для каждого региона - когда, к какому сроку будет достигнут требуемый уровень иммунизации. И исходя из этого ряд регионов попадал в “красную» зону”».

Ирина Альфредовна предположила, что корректировка объемов поставок может быть связана с необходимостью перераспределения в пользу территорий с более тяжелой эпидемиологической ситуацией.

«Я допускаю такой вариант, - отметила первый вице-губернатор. - Но, во всяком случае, никто не отказывает нам в этих объемах, которые были определены изначально. Ждем. Я думаю, в ближайшее время следующая поставка будет в регионе».

Всего на данный момент в регион поступило 26 тысяч 200 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). Плюс в сентябре была пилотная партия - 42 дозы. До конца февраля область планирует получить около 150 тысяч доз.

В 2021 году в Челябинской области планируют привить от коронавирусной инфекции более 1,6 миллиона жителей – это 60 процентов от взрослого населения региона.