Челябинская область получит дополнительные средства на обновление общественного транспорта

Челябинская области получит дополнительные средства из федерального бюджета на обновление общественного транспорта.

Соответствующее решение принято на заседании правительства РФ под председательством премьера Михаила Мишустина.

«Для жителей крупных промышленных центров загрязнение воздуха – достаточно острая экологическая проблема. В этом году на мероприятия в рамках федерального проекта «Чистый воздух» дополнительно распределим 4,8 миллиарда рублей», - сообщил Михаил Мишустин.

По словам премьера, средства получат четыре индустриальных региона с большим количеством предприятий: Забайкальский край, Вологодская, Кемеровская и Челябинская области.

Как уточнили в пресс-службе правительства Челябинской области, региону будет дополнительно направлено 2,3 миллиарда рублей из федерального бюджета.

Из этих средств большая часть – 1,9 миллиарда рублей – пойдут на приобретение 150 новых автобусов на газомоторном топливе для города Челябинска.

Оставшиеся 370 миллионов рублей потратят на покупку 10 трамвайных вагонов для Магнитогорска.

«Федеральный трансферт, в первую очередь, победа Губернатора Челябинской области. Ведь в своей работе вопросы экологии и модернизации транспортной системы он сделал ключевыми», - подчеркнул министр дорожного хозяйства и транспорта Алексей Нечаев.

По словам главы миндора, основанием для выделения дополнительного федерального транша послужил совместный проект миндора и минэкологии региона - комплексный план по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух Челябинска и Магнитогорска.

Минэкологии представило программу по снижению выбросов от промышленных предприятий посредством внедрения новых технологий. А миндор разработал транспортную реформу агломерации «Большой Челябинск» и снижение выбросов в части обновления подвижного состава и перевода транспорта на экологические виды топлива.

«При разработке Комплексного плана использовались результаты научно-исследовательский работы ЮУрГУ. В частности, рассчитанные показатели экологического эффекта при изменении транспортной схемы Челябинской агломерации», – подчеркнул Алексей Нечаев.

Заместитель министра экологии области Виталий Безруков отметил, что обновление общественного транспорта на более экологичные виды техники позволит снизить выбросы от передвижных источников. «Данная работа ведется параллельно снижению от стационарных источников и рекультивации гор свалки. В итоге к 2030 году объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферу воздуха должен быть снижен на 50% от уровня 2017 года», - подчеркнул Безруков.