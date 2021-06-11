11.06.2021
Старокамышинцы снова жалуются на опасный запах со стороны Курочкино, общественники бьют тревогу
11.06.2021
В Челябинской области поджигателю BMW X5 вынесли приговор
11.06.2021
Сегодня в ЧелГУ состоится летний фестиваль
11.06.2021
В Челябинске иностранец заплатит 1,6 миллиона за дачу взятки полицейскому
11.06.2021
В Челябинске отключили светофоры
10.06.2021
ВТБ повышает доходность по вкладу на срок до полугода
Челябинская область получит дополнительные средства на обновление общественного транспорта
16.03.2021
Южноуральские учащиеся могут внести свои предложения по организации питания в школах
01.02.2021
С первого февраля проиндексирован ряда социальных пособий
11.01.2021
Утвержден прожиточный минимум на 2021 год
28.12.2020
Челябинская область получит из федерального бюджета на дороги почти два миллиарда за три года
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021