Челябинская область ставит антирекорды по числу подтверждаемых случаев ковида за сутки

В Челябинской области уже второй день подряд регистрируется антирекорд по числу подтвержденных случаев коронавирусной инфекции за сутки. Показатели годовой давности уже превышены в разы.

Год назад, третьего октября 2010 года, за сутки было зарегистрировано 93 случая ковида, что в четыре раза меньше данных на третье октября 2021 года. Затем в течение нескольких месяцев число выявляемых ежедневно инфицированных росло и к 26 декабря достигло 316.

Далее пошел спад, который отмечался вплоть до начала июня (минимально отмечалось 84 случая за сутки). Затем вновь пошел рост (к середине августа достигнут максимум с начала пандемии – 386) и вновь небольшое снижение – до 21 сентября (364) и с этого момента вновь число заболевших растет. Последние дни в области устанавливаются антирекорды новых случаев ковида за сутки.

За прошедшие сутки зарегистрирован 391 новый случай коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,8% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 389, прирост 0,8%).

За весь период пандемии лабораторно подтверждено 98 тысяч 701 случай ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 278 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 280). С начала пандемии 83 тысячи 721 житель сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 25 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19. С начала пандемии ковид оборвал жизни четырех тысяч 737 жителей. Из них три тысячи 467 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Продолжают лечение на госпитальных базах и на дому 10 тысяч 201 житель с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 10 тысяч 113 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.