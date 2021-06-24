Челябинская область ставит рекорды по вакцинации

Челябинская область наращивает темпы по вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19.

Об этом рассказала первый заместитель губернатора Ирина Гехт на брифинге 24 июня 2021 года.

«Мы видим увеличение темпов вакцинации. Люди осознанно пришли к тому, что единственным способом остановить эпидемию является вакцинация», - рассказала Ирина Альфредовна.

Если раньше вакцинировалось от 3,7 тысячи до 4,5 тысячи человек в день, то накануне был поставлен рекорд. Было привито 12 тысяч человек, из них 10 тысяч поставили первый компонент, две тысячи – второй. «Если мы сохраним такие темпы вакцинации ежедневно, то достичь коллективного иммунитета нам удастся к сентябрю. И в новый осенне-зимний эпидсезон мы вступим подготовленными, со сформированным иммунитетом на уровне 60%», - отметила Ирина Гехт.

Регион уже получил 415 тысяч доз вакцины, из них 393 тысячи 780 доз – Спутник V, 17 тысяч 550 доз - «Эпи-ВАК-Корона» и три тысячи 90 доз – «КовиКак».

Сегодня утром пришло 17 тысяч 100 доз и сразу же вакцина была отправлена в муниципалитеты. В понедельник в области ждут еще 50 тысяч. «Это позволяет выдерживать темп, взятый за последние несколько дней», - подчеркнула Ирина Гехт.

В федеральный минздрав направлена заявка на поставку по 70 тысяч тонн вакцины еженедельно. «Мы уверены, что ее удовлетворят», - добавила Ирина Гехт

Первый вице-губернатор призвала всех внимательно отнестись к своему здоровью и к здоровью окружающих и вакцинироваться.