24.06.2021
Челябинская область ставит рекорды по вакцинации
24.06.2021
Котова проверила пляж и ход строительства дороги в Чурилово
24.06.2021
ГУФСИН присоединился к Всероссийской акции «Родительский день»
24.06.2021
СОБР задержал южноуральца, промышлявшего автомошенничеством в Оренбургской области
24.06.2021
Воспитанники южноуральских спортшкол проводят тренировочные сборы в «Солнечной долине»
24.06.2021
Челябинец заживо сжег бабушку
Челябинская область ставит рекорды по вакцинации
24.06.2021
В Челябинске из терапии ГКБ-8 срочно выписали всех пациентов
24.06.2021
В гостиницы Краснодарского края не пустят без прививки от COVID-19
24.06.2021
Ирина Гехт первой в Челябинской области ревакцинировалась от ковида
24.06.2021
В Челябинске откроют памятник, символизирующий подвиг врачей в борьбе с ковидом
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021
В Залесье от удара молнии загорелся дом, людей эвакуировали
22.06.2021
Только что уложенный асфальт в центре Челябинска подрядчик переделывает за свой счет
22.06.2021
Челябинск и Магнитогорск чтят память погибших в Великой войне
22.06.2021