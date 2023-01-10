Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова

Челябинская область готовится к 120-летнему юбилею со дня рождения Игоря Курчатова, талантливого физика и руководителя Атомного проекта СССР, чьим именем названы города, суда, один из городских районов и аэропорт Челябинска.

Специально к этой знаменательной дате (12 января) Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска подготовил интеллектуальный квиз «Адреналин», посвященный Игорю Курчатову и его соратникам.

Для участия в игре потребуется команда из трех — шести человек и мультимедийный комплект. Хотя это азартный квиз со ставками, но организаторы приглашают и школьников, и учащихся, и работающую молодежь, и студентов).

По результатам игры лучшие команды области будут приглашены в ИЦАЭ Челябинска для участия в финале, который пройдет в преддверии Дня российской науки.

С вопросами по участию в игре, как сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области, можно обратиться по телефону 89217906453.

Для тех, кто захочет сыграть на площадке ИЦАЭ Челябинска в 17:30, требуется пройти регистрацию и прибыть вовремя на место.