Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова

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Крупным планом
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинской области в поселках Правда и Алтырка отремонтированы фельдшерско-акушерские пункты (
10.01.2023

В Варненском районе завершен ремонт двух ФАПов
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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В Челябинске сегодня, 10 января, закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина,  ЦПКиО и
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.01.2023

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

Челябинская область выберет лучших работодателей
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

СК начал проверку после заражения челябинцев гепатитом А в кафе Челябинска

Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

На полигоне ТБО в Полетаево новогодние елки переработают во вторсырье
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

Вынесен приговор миасцам, которые вывезли местного жителя в лес и зарубили топором
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

10.01.2023

Руководители компании, передавшие взятку главному инженеру водоканала Копейска, оштрафованы
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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10.01.2023

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Игорь Курчатов
Общество
10.01.2023 15:18

Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова

Челябинская область готовится к 120-летнему юбилею со дня рождения Игоря Курчатова, талантливого физика и руководителя Атомного проекта СССР, чьим именем названы города, суда, один из городских районов и аэропорт Челябинска.

Специально к этой знаменательной дате (12 января) Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ) Челябинска подготовил интеллектуальный квиз «Адреналин», посвященный Игорю Курчатову и его соратникам.

Для участия в игре потребуется команда из трех — шести человек и мультимедийный комплект. Хотя это азартный квиз со ставками, но организаторы приглашают и школьников, и учащихся, и работающую молодежь, и студентов).

По результатам игры лучшие команды области будут приглашены в ИЦАЭ Челябинска для участия в финале, который пройдет в преддверии Дня российской науки.

С вопросами по участию в игре, как сообщили в пресс-службе министерства образования Челябинской области, можно обратиться по телефону 89217906453.

Для тех, кто захочет сыграть на площадке ИЦАЭ Челябинска в 17:30, требуется пройти регистрацию и прибыть вовремя на место.

Игорь Курчатов
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10.01.2023

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
С первого января 2023 года пенсии выросли на 4,8 % у более 820 тысяч нер
10.01.2023

Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинске сегодня, 10 января, закрыты катки в городском саду имени А.С. Пушкина,  ЦПКиО и
10.01.2023

В Челябинске из-за мороза закрыты катки в парках
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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10.01.2023

Каникулы пошли на пользу: снизился уровень заболеваемости ОРВИ и ковидом среди южноуральцев
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
На вопрос отвечает юрист Федерации профсоюзов Челябинской области Ольга Меньшикова
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В новом году в ДТП на территории Челябинской области пострадали девять детей

05.01.2023 17:19

Анонсы событий и праздничных мероприятий на шестое января

05.01.2023 15:52

С 2023 года всех новорожденных будут обследовать на 36 опасных заболеваний

05.01.2023 15:30

С пятого января «Орлан» начинает совершать сдвоенные рейсы по маршруту «Челябинск – Екатеринбург»

05.01.2023 14:12

В Челябинской области в ДТП с фурой погибла пассажир легковушки

05.01.2023 13:58

Патриарх Кирилл призвал установить рождественское перемирие