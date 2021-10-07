Челябинская область вошла в ТОП-10 по России по охвату тестированием на ковид

Челябинская область вошла в десятку регионов в России, которые провели максимальное число исследований на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Как сообщает Роспотребнадзор, Челябинская область вошла в ТОП-15 субъектов Российской Федерации по абсолютному количеству проведенных исследований на новую коронавирусную инфекцию, заняв в рейтинге десятую строчку.

В десятку также вошли Москва (свыше 32 миллионов тестов), Санкт-Петербург (более 12,7 миллиона), Московская (11,7 миллиона) и Свердловская (шести миллионов) области, Краснодарский край (5,4 миллиона), Республика Башкортостан (4,3 миллиона), Ростовская (4,16 миллиона), Нижегородская (4,14 миллиона), Самарская (3,9 миллиона) и Челябинская (3,8 миллиона) области.

В целом Россия вышла на второе место в мире по общему количеству проведённых тестов на наличие COVID-19. На сегодняшний день в нашей стране выполнено 194,5 миллиона таких лабораторных исследований, сообщает Роспотребнадзор.

«На сегодняшний день в России зарегистрировано несколько отечественных тест-систем, которые используются для исследований на ковид, - уточнили в ведомстве. - Тест-системы, зарегистрированные и используемые в России для выявления нового коронавируса, обладают максимально возможной чувствительностью и выявляют единичные копии вируса в реакции».

По данным минздрава Челябинской области, за время пандемии в регионе проведено три миллиона 956,1 исследований методами ИФА и ПЦР на COVID-19. За прошедшие сутки – 13 тысяч 616 тестов.

В региональном Роспотребнадзоре отмечают, исследования на COVID-2019 проводятся в 30 лабораториях, расположенных в пяти муниципальных образованиях области -Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Сатке и Озерске. Обеспеченность лабораторий тест-системами достаточная.