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Челябинская область закупает 14 единиц техники для решения мусорной проблемы в Горном кластере

Общество
Сегодня, 10:02
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Для решения проблем со сбором и вывозом твердых коммунальных отходов (ТКО) в Горном кластере Челябинской области будет закуплено 14 единиц спецтехники.

Решение о выделении соответствующих средств принял губернатор Алексей Текслер по итогам большой инспекции горнозаводской зоны.

На закупку спецтехники для сбора и вывоза отходов в Горном кластере направлено более 42 миллионов рублей сообщили в пресс-службе правительства.

«Перечень транспортных средств определён с учётом объема образующихся коммунальных отходов, типа и количества установленных контейнеров, организации в перспективе дополнительных мест перегрузки ТКО и имеющейся на данный момент у регионального оператора МУП «Комритсервис» техники», - уточнили в пресс-службе.

По поручению Алексея Текслера министерством экологии Челябинской области в настоящее время ведётся активная работа по стабилизации ситуации с вывозом отходов. В середине этого года министерство расторгло соглашение с региональным оператором Горного кластера МУП «Комритсервис». Тем не менее, компания в настоящее время продолжает выполнять возложенные на неё обязанности, включая обеспечение регулярного вывоза коммунальных отходов, вплоть до начала работы нового регионального оператора.

О проблеме с вывозом мусора на этой территории губернатору часто рассказывали жители в ходе его поездок по региону. Агентство «Урал-пресс-информ» также неоднократно сообщало о мусорном коллапсе на территории горного кластера и его причинах.

Алексей Текслер, посещая в августе Ашинский район отметил, что проблема номер один с в этой территории – вывозом мусора. Глава района Виктор Лукьянов докладывал, что с первого августа перевозчик (регоператор «Комритсервис») перестал выполнять свои функции по вывозу ТКО. Компания считает, что проблема возникла из-за слишком низкого тарифа на вывоз мусора.

 «Тема номер один по количеству жалоб от жителей – вопрос мусора. Поставлена задача, будут выделены дополнительные средства, приобретем транспорт», - заверил глава региона.

Губернатор также поручил рассмотреть вопрос изменения территориальной схемы размещения ТКО с решением всех вопросов.

 

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