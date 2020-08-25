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Мусорная проблема в горнозаводской зоне Челябинской области - это только верхушка айсберга, нужна новая терсхема обращения с ТКО

Экономика
Сегодня, 16:03
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Автор: 
Галина Андреева

«Мусорная тема» не сходит со страниц СМИ. Эксперты Народного фронта не раз поднимали  ее в своих обращениях в Минэкологии, Роспотребнадзор, правительство Челябинской области. То, что регоператор не справляется с вывозом мусора из  городов и поселков горнозаводской зоны, это только верхушка айсберга, считают они. Проблему надо решать комплексно, пересматривая территориальную схему обращения с отходами. В противном случае мусорный коллапс накроет всю территорию области и тогда проблему решать будет гораздо сложнее.

Информационное агентство «Урал-пресс-0информ» подробно рассказывало о ситуации  пару недель назад.

Первой на тревожные сигналы откликнулась прокуратура Челябинской области.

Подтвердив наличие нарушений при вывозе ТКО в горном кластере области и предпосылок к возникновению мусорного коллапса на территории Ашинского, Саткинского, Симского, Миньярского, Кропачевского и других городских поселений, прокуратура вынесла представление руководству министерства экологии Челябинской области. Требования об устранении подтвержденных нарушений также получили главы муниципалитетов, входящих в горнозаводскую зону, и директор регионального оператора. В отношении последнего возбуждено дело об административном правонарушении.

Как сообщили в ОНФ региона, прошла проверка в Ашинском районе,  силовики знакомятся с финансовыми документами МУП «Комритсервис» в соседней Сатке. Именно об этом прокуратуру ранее просили общественники, ссылаясь на возможно незаконное взимание платы с населения за неоказанную услугу по вывозу отходов, а также – на вопиющее бездействие чиновников министерства экологии, с чьего молчаливого согласия горный кластер оказался завален мусором.

 «Мы настаивали на оперативном вмешательстве прокуратуры, поскольку поняли, что у чиновников министерства в отношении горного кластера царит абсолютное безразличие. Ситуация выглядит абсурдно: единственное ведомство, ответственное за реализацию мусорной реформы, долгое время закрывает глаза на явные проблемы в сфере сбора и обработки ТКО. Не вмешивается в ситуацию, даже когда она становится критической, и с непонятным упорством не принимает предложения ОНФ о корректировке территориальной схемы по обращению с отходами, хотя очевидно, что это единственно возможное решение проблем. Что это – элементарная некомпетентность или намеренное, выгодное кому-то бездействие? Надеемся, на этот вопрос ответит прокуратура», - заявил руководитель регионального исполкома ОНФ в Челябинской области Денис Рыжий.

После поездки в горнозаводскую зону в ситуацию вмешался губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

- Тема номер один по количеству жалоб от жителей Аши –в опрос мусора. Мы провели эмоциональное совещание. Поставлена задача, будут выделены дополнительные средства, приобретен транспорт. С мусором в Ашинском районе порядок будет наведен. Плюс я поручил рассмотреть вопрос изменения территориальной схемы размещения ТКО с решением всех вопросов. Здесь из Ашинского района вывозится мусор на полигон в Сатку, 170 км. Мне кажется, это неправильно. Надо искать другие, более оптимальные решения. Схема будет изменена, дополнительный автотранспорт решит все текущие вопросы,- заявил губернатор.

Однако Аша – не единственный муниципалитет с подобной проблемой, аналогичная ситуация сложилась в Карабашском кластере, где отходы из Златоуста возят за 150 км - в Полетаево. Это означает, что без комплексных мер не обойтись, а значит, все вновь сводится к необходимости корректировки главного стратегического документа сферы обращения с ТКО целиком. Пока территориальная схема находится в несостоятельном виде, точечные меры не принесут результата, уверены общественники.

Ранее в ОНФ неоднократно поднимали проблему формальности территориальной схемы. В ней, помимо множества других пробелов, обнаружено отсутствие ключевых параметров, без которых реализация мусорной реформы в регионе невозможна. В первую очередь, это база для формирования перерабатывающей отрасли, предусматривающая сокращение числа полигонов и доведение переработки до 95%. В документе также нет достоверных данных о потоках отходов, объемах их накопления, количестве контейнерных площадок, маршрутах и протяженности путей, емкости и количестве контейнеров, финансовых, отраслевых и инвестиционных затратах. Общественники подчеркивают, что только наличие грамотного актуального документа позволит регоператорам эффективно организовать работу с ТКО, снизить нагрузку на конечных потребителей, создать новые рабочие места, восстановив отрасль сбора и переработки вторсырья и улучшить экологическое положение региона. И делать это надо комплексно, привлекая к решению проблемы и минстрой, и минэкономики.

Пока же, как показывает практика,  даже после визита губернатора в горнозаводской зоне ситуация с вывозом мусора остается острой.

Правда, когда материал готовился к печати, в редакцию пришло сообщение из минэкологии о федеральном транше в 213 миллионов, выделенном  регоператорам на покрытие расходов, связанных с короновирусной ситуацией. Этот транш будет разделен между тремя регоператорами, в их числе «Комритсервис, и будет выплачиваться им равными долями в течение трех месяцев. Кроме того, в минэкологии подтвердили, что и терсхему собираются пересматривать, и тарифы, как поручил губернатор. Как говорится, поживем – увидим. Только знающие люди говорят, что деньги федерального транша, обещанные еще в феврале и перечисляемые сейчас, вряд ли решат проблемы регоператоров.  Если посмотреть, сколько они должны подрядчикам, это капля в море. В «Комритсервисе» подтвердить информацию не удалось, все телефоны предприятия молчат.

 

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Автор: 
Галина Андреева
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