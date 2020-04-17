Челябинские полицейские переходят на жесткие меры борьбы с нарушителями режима самоизоляции

Сегодня, 17 апреля, начиная с 20 часов вечера в Челябинской области южноуральцев, передвигающихся на машинах, будет фиксировать система фото-видеофиксации. При выявлении нарушений режима повышенной готовности они будут привлекаться к административной ответственности. Раньше стражи порядка ограничивались только профилактическими беседами и уговорами вернуться в свои квартиры.

Учитывая то, что ситуация с распространением коронавируса в Челябинской области не улучшается, южноуральцев, нарушающих режим самоизоляции будут штрафовать. Их привлекут к административной ответственности по статье «Нарушение правил поведения при режиме повышенной готовности к ЧС».

"В соответствии с постановлением правительства Челябинской области на территории региона с 18 марта действует режим повышенной готовности, в рамках которого введены ограничения как для граждан, так и для организаций. В связи с угрозой распространения опасного заболевания южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением указанных в документе случаев, когда гражданам необходимо выйти из дома", - сообщили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Несмотря на запреты, южноуральцы продолжают спокойно выходить из дома, гулять по улицам, устраивать пикники и вечеринки.

"Сегодня начиная с 20:00 в Челябинской области граждан, передвигающихся на транспортных средствах будет фиксировать система фото-видеофиксации административных правонарушений. В ходе дальнейших проверок будут устанавливаться водители, при выявлении нарушений режима повышенной готовности они будут привлекаться к административной ответственности. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности законодательством предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной до тридцати тысяч рублей", - добавили в пресс-службе регионального полицейского главка.

Первые жертвы ужесточения режима уже есть. Как сообщало ранее агентство "Урал-пресс-информ", 16 апреля в Челябинске полиция задержала молодежь, которая устроила ночную тусовку у памятника Курчатова. Молодые люди были доставлены в полицию, на них составлены административные протоколы.

Добавим, что сейчас на территории области работают 15 передвижных пунктов полиции, стражи порядка осуществляют патрулирование улиц, парков, скверов с целью выявления нарушителей, в том числе с фото и видеофиксацией граждан с использованием сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Кроме того, постановлением правительства Челябинской области от 18 марта 2020 года № 146-р в связи с угрозой распространения опасного заболевания южноуральцам предписано находиться по месту проживания или пребывания, за исключением указанных в документе случаев, когда гражданам необходимо выйти из дома. Как пример, следует воздержаться от посещений спортивных площадок, скверов, парков. В противном случае действия южноуральцев будут фиксироваться уполномоченными должностными лицами с последующим составлением протокола об административном правонарушении.