Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала

Челябинские садоводы, годами радовавшие жителей района областного суда собственноручно выращенными овощами, зеленью, ягодами и фруктами, остались без своего родного крытого прилавка на улице 3-го Интернационала, который долгое время закрывал пенсионеров, торгующих своей продукцией, от дождя и ветра и был практически не заметен в тени деревьев.

Для садоводов-огородников прилавок был, словно дом родной. С раннего утра они выкладывали свою продукцию на стол и ждали покупателя порой до самого вечера (если товар раньше не разбирали). Честное слово, казалось, что это место для бесплатной торговли, функционировавшее с разрешения районных властей, никому не может помешать. Люди, спеша с работы или на работу, очень часто останавливались, чтобы сделать покупку и вечерком порадовать родных салатом из свежих овощей и зелени.

Теперь прилавка неподалеку от поликлиники на 3-го Интернационала нет, но бабулечки – все с тем же лучком-укропом, редиской и тюльпанами – по-прежнему на привычном месте. Только продавцов стало меньше, и сидят они совсем скромненько, на раскладных стульчиках. А кто и на ведре. В дождь держат над головой зонтики – эти стойкие люди на одну пенсию не проживут, вот и терпят трудности ради дополнительного заработка.

К слову, бабушки-старушки подозревали заговор. Якобы конкуренты, торгующие фруктами-овощами в одном из ларьков по соседству, подсуетились и добились демонтажа прилавка с помощью своего человека из КТОСа, придумав легенду о жалобах жителей, которым садоводы-огородники чем-то помешали.

За разъяснениями агентство «Урал-пресс-информ» обратилось к главе Центрального района Виктору Ереклинцеву, который оказался в курсе ситуации и уже решает ее.

Глава подтвердил, что прилавок на самом деле был убран по просьбам жителей близлежащих домов (это была не легенда).

«Там всегда был беспорядок, да ладно бы только садоводы торговали, но места облюбовали торговцы-перекупщики», - рассказал Виктор Ереклинцев.

До своего отпуска (находится в нем сейчас) чиновник встречался с местными садоводами, чтобы обсудить данный вопрос.