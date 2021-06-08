08.06.2021
За первую неделю каникул выросла заболеваемость ковидом среди южноуральских школьников
08.06.2021
В Челябинске горящий пух повредил два автомобиля
08.06.2021
Полыхающий цех в Миассе сняли на видео
08.06.2021
Жительница Челябинска взяла два миллиона рублей, чтобы перевести их аферистам
08.06.2021
Активисты подняли шум в прессе вокруг разваливающегося старинного дома в Златоусте
08.06.2021
В Магнитогорске задержан москвич, который приехал делать «закладки»
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Свершилось! В Челябинске в кадках возле педуниверситета высадили спиреи
04.06.2021
Виктор Ереклинцев рассказал, что и когда посадят в кадках возле челябинского педуниверситета
01.06.2021
Прыг-скок: пустующие кадки на проспекте Ленина в Челябинске оценили собаки
24.05.2021
В Центральном районе Челябинска высадят 340 тысяч цветов
Рубки в челябинском бору оказались санитарными
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021
Котова потребовала мнение независимого эксперта по поводу реконструкции Комсомольского проспекта
07.06.2021
Жители Коркинского района просят губернатора Текслера обратить на них внимание
07.06.2021
Необходима замена: в центре Челябинске не все адресные таблички можно прочитать
04.06.2021