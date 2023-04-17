17.04.2023
На восьми общественных пространствах Челябинска начали формировать комфортную среду
17.04.2023
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
17.04.2023
Грандиозную картину о последнем дне Великой Отечественной войны покажут в ЮУрГУ
17.04.2023
Родители челябинских спортсменов просят губернатора очистить городской бор от бродячих собак
17.04.2023
Котова: Когда заходишь во дворы, то не видно, что там убирают
17.04.2023
«Ласточка» сбила школьницу на станции Джабык ЮУЖД
Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату
06.03.2023
Челябинские таможенники задержали фуру, груженную насваем
14.02.2023
Пушки от южноуральских таможенников поехали на Донбасс
13.02.2023
Челябинские таможенники не дали «улететь» чучелам редких птиц в Казахстан
31.01.2023
Узбекистан сместил Турцию со второго места по экспорту продукции из Челябинской области
У православных началась Светлая Пасхальная Седмица
17.04.2023
Президент, Патриарх, премьер, губернатор, митрополит и спикер поздравляют южноуральцев
16.04.2023
Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)
15.04.2023
Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём
14.04.2023
Челябинцы жалуются на едкую дымку с примесью сероводорода
14.04.2023