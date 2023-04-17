Челябинские таможенники передали тонну сахара психоневрологическому интернату

Конфискованный сахар безвозмездно получил Челябинский психоневрологический интернат. Его передали челябинские таможенники.

Запрещенную к экспорту продукцию несколько месяцев назад задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни. Партию сахара весом 1,002 тонны пытались вывезти из страны под видом запчастей.

«В отношении нарушителей таможенники возбудили административное дело, в рамках которого сахар изъяли и обратили в собственность государства. Федеральная таможенная служба приняла решение передать товар социальному учреждению региона», - сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления.

Всего в текущем году Челябинская таможня безвозмездно передала социальным учреждениям Урала более 41 тонны сахара.