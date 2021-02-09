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Челябинские власти сообщают о возвращении тепла и воды в часть домов Советского района

Челябинские власти сообщают о возвращении горячей воды и тепла в 16 многоквартирных домов и три социальных объекта Советского района.

Таковы данные на 10 часов 30 минут.

«Повреждение частично ликвидировано. Ведутся завершающие работы, готовятся к подключению оставшиеся дома и соцобъекты», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Напомним, сегодня, девятого февраля, в четыре часа утра в связи с аварией на теплотрассе было отключено отопление и горячее водоснабжение в 41-м жилом доме и девяти социальных объектах (в основном пострадали детские сады, а также школа, учреждение допобразования «Родничок» и профилакторий «Волна») на АМЗ.

Большинство жилых домов, оставшихся с раннего утра без горячей воды и тепла, находятся на улицах Калининградской, Ковшовой и Кузнецова.