Челябинские власти сообщают о возвращении тепла и воды в часть домов Советского района
Челябинские власти сообщают о возвращении горячей воды и тепла в 16 многоквартирных домов и три социальных объекта Советского района.
Таковы данные на 10 часов 30 минут.
«Повреждение частично ликвидировано. Ведутся завершающие работы, готовятся к подключению оставшиеся дома и соцобъекты», - сообщили в пресс-службе городской мэрии.
Напомним, сегодня, девятого февраля, в четыре часа утра в связи с аварией на теплотрассе было отключено отопление и горячее водоснабжение в 41-м жилом доме и девяти социальных объектах (в основном пострадали детские сады, а также школа, учреждение допобразования «Родничок» и профилакторий «Волна») на АМЗ.
Большинство жилых домов, оставшихся с раннего утра без горячей воды и тепла, находятся на улицах Калининградской, Ковшовой и Кузнецова.