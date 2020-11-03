Челябинских обезьян отправили на карантин

С третьего ноября зал с приматами в зоопарке Челябинска будет закрыт для посещения в связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией в городе. Обезьяны восприимчивы к тем же вирусам, что и люди.

Чтобы избежать эпидемии гриппа, ОРВИ и коронавирусной инфекции, обезьян в зоопарке Челябинска закрыли на карантин. Дело в том, что приматы очень восприимчивы к вирусам человека и легко могут заразиться. Они болеют так же, как люди. У них также поднимается температура, появляются насморк и кашель. Лечить обезьян значительно сложнее, чем людей

Обезьян в зоопарке Челябинска уже закрывали на карантин. Это было в конце января этого года, когда в больницах и учреждениях соцзащиты Челябинской области был введен карантин по гриппу и ОРВИ. Когда жители города смогут вновь посетить приматов, пока не сообщается.