07.07.2021
Чем опасен новый штамм коронавируса «дельта плюс»?
07.07.2021
В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом
07.07.2021
С водой в Тургояке не все чисто: Росприроднадзор провел проверку по жалобам людей на сыпь
07.07.2021
Челябинские онкологи провели съезд федерального масштаба
07.07.2021
Челябинских приматов снова отправили на карантин
07.07.2021
Сбер окажет поддержку национальному парку «Таганай» в развитии цифровых технологий
Челябинских приматов снова отправили на карантин
07.07.2021
В больнице Копейска выделено 120 коек для лечения пациентов с ковидом
07.07.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 240 новых случаев ковида
06.07.2021
В Челябинской области за сутки умерло 13 пациентов с ковидом
05.07.2021
Глава Аргаяшского района Игорь Ишимов привился от ковида
Минздрав объяснил, почему скорая не повезла роженицу из Копейска в Челябинск
06.07.2021
Жители Брединского района просят губернатора вернуть им автобусный маршрут
06.07.2021
Поток жалоб Текслеру на плохое водоснабжение не иссякает
05.07.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться вакциной «Спутник Лайт»
05.07.2021
На Солнце зарегистрирована крупнейшая вспышка
04.07.2021