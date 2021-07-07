Челябинских приматов снова отправили на карантин

Челябинских обезьян снова отправили на карантин – в третий раз с начала прошлого года.

О том, что зал приматов временно закрывается и будет недоступен для посетителей, городской зоопарк сообщил сегодня, седьмого июля, объяснив это решение непростой эпидемиологической обстановкой (в столице Южного Урала растут показатели заболеваемости коронавирусом и смертности).

Сотрудники муниципального зверинца попросили жителей с пониманием отнестись к изоляции приматов, которые чрезвычайно восприимчивы к вирусам человека и очень легко могут заразиться гриппом, ОРВИ и коронавирусом. Они болеют так же, как люди. У них тоже поднимается температура, появляются насморк и кашель. Лечить обезьян значительно сложнее, чем людей.

В конце января 2020-го года приматов закрыли на карантин, чтобы избежать вспышки гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Когда в город пришел ковид, обезьян снова отправили на изоляцию. Это было в ноябре прошлого года.

Сегодня челябинцы узнали, что приматы снова стали для них недоступны. Кто-то порадовался за животных, которые хотя бы немного отдохнут от назойливых посетителей, а кто-то расстроился из-за того, что запланированную экскурсию придется отложить на неопределенный срок.

Тем временем, сотрудники челябинского зоопарка напомнили, что внутри крытых помещений обязательно ношение масок и соблюдение социальной дистанции.

«Давайте будем относиться друг к другу с уважением и беречь здоровье находящихся рядом живых существ», - обратились работники учреждения к жителям.