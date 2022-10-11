11.10.2022
Приюты Челябинской области могут стать временным домом для питомцев мобилизованных южноуральцев
11.10.2022
Челябинцы с Пограничной радуются обновлению двора
11.10.2022
Челябинский театр оперы и балета озвучил новогоднюю афишу
11.10.2022
Миасец под предлогом оказания юридической помощи обманывал горожан
11.10.2022
Одной бесплатной парковкой в центре Челябинска может стать меньше, выясняем общественное мнение
11.10.2022
Челябинский депутат Госдумы прошел учебку и отбывает на фронт
Челябинский депутат Госдумы прошел учебку и отбывает на фронт
Для Украины настал Судный день
10.10.2022
Весь мир следит, чем Москва ответит за Крымский мост
08.10.2022
Мобилизованные мужчины Южного Урала демонстрируют боевой настрой и поддерживают друг друга в зоне СВО
07.10.2022
Заметное похолодание придет на Южный Урал на следующей неделе
06.10.2022
В Челябинске на Совете ЮУТПП обсудили взаимодействие МСП с предприятиями «оборонки»
05.10.2022