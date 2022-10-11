Челябинский депутат Госдумы прошел учебку и отбывает на фронт

Челябинский депутат Госдумы Олег Голиков отправился из учебки на фронт. Он прошел боевое слаживание и готов встать на защиту родины.

Депутат Госдумы из Челябинска Олег Голиков сегодня, 11 октября, вместе с другими бойцами отправился на фронт.

«Закончилась наша учебка. Я думаю, мы готовы пойти на передовую. Здесь (в Елане) спецы работали с нами не один день. И сегодня мы убываем. Сейчас командир нам даст напутствие и мы поедем за ленту. Ребята, которые воюют, с Урала всем привет. Я иду к вам на подкрепление. Победа будет за нами», - написал Голиков на своей странице в социальное сети.

Напомним, седьмого октября депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков отбыл в учебную часть в качестве добровольца.

Ранее Олег Голиков служил в армии и является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.