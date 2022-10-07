Челябинский депутат Госдумы отбывает в «учебку», а затем на фронт

Сегодня, седьмого октября, депутат Госдумы от Челябинской области Олег Голиков отбывает в учебную часть в качестве добровольца-мобилизованного. Об этом парламентарий сообщил в своем Телеграм-канале.

«Сегодня отбываю в учебку и дальше на фронт. Считаю долг каждого мужчины, способного держать в руках оружие, защитить свою Родину, свою семью, свой народ от нацистов. Победа будет за нами!!!», - написал Голиков.

Напомним, депутат подал заявление на участие в СВО в качестве добровольца в военкомате в Челябинске.





Как сообщает Телеграм-канал «Единой России», Олег Голиков служил в армии и является сержантом запаса. За время проведения СВО неоднократно доставлял в регионы Донбасса и освобожденные территории гуманитарные грузы.



«Я прикреплен как депутат Госдумы от «Единой России» к Ясиноватой, помогаю этому городу, главе и людям, которые там проживают. На дальних территориях - Красный Партизан, Троицкое - ведутся боевые действия. Когда мы туда приезжали с избирательными комиссиями, люди выходили, голосовали и говорили: «Вы нас не бросите?». Первую задачу мы выполнили. Мы их не бросили. Вторая задача теперь – их защитить», - подчеркнул Олег Голиков.