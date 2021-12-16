16.12.2021
Пушкинская библиотека приглашает всех желающих на «Уральское чаепитие»
16.12.2021
В СБЕР ЕАПТЕКЕ теперь можно использовать бонусы от СберСпасибо при оплате покупок
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске состоится турнир по гандболу памяти бойца ОМОН Андрея Петрякова
16.12.2021
До конца года большинство ковидных баз в Челябинской области вернут в плановую помощь
16.12.2021
«Ростелеком» и ПФР подвели итоги Всероссийского конкурса «Спасибо интернету»
Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района
16.12.2021
К жителям северо-запада Челябинска вернулась вода
16.12.2021
В Челябинске из-за коммунальной аварии жители северо-запада остались без воды
10.12.2021
В Челябинске поврежденный подрядчиком водопровод в «Парковом» восстановлен
09.12.2021
ОНФ и прокуратура помогли вернуть тепло в дома замерзавших южноуральцев
Максим Куляшов покинул пост заместителя главы Челябинска
15.12.2021
Копейск получил представление прокуратуры за «косяки» при благоустройстве
15.12.2021
Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
14.12.2021
Движение трамваев по улице Цвиллинга в Челябинске восстановлено
13.12.2021
В 2022 году полис ОМС перейдет в цифровой формат
10.12.2021