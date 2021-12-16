Челябинский «Геоцентр» начал закрывать входы в заброшенное «подземелье» Советского района

В Челябинске специалисты муниципального бюджетного учреждения «Геоцентр» начали работы по перекрытию входных групп опасного «подземелья» по улице Блюхера в Советском районе.

Напомним, заброшенный подземный переход находится возле бывшего завода АМЗ и представляет опасность для горожан. Районные власти решили предотвратить возможные несчастные случаи и законсервировать объект.

Депутат Советского района Мария Можерина находится в постоянном контакте с руководством «Геоцентра», учувствует в координации работ с комитетом дорожного хозяйства и районной администрацией и, кроме прочего, готовит новые обращения для принятия решения о дальнейшей судьбе объекта.

Напомним, подземный переход на Блюхера продолжительное время находился в законсервированном состоянии по причине недостатков конструкции и проблем в эксплуатации (история проблемы насчитывает 15 лет), однако в результате ряда хищений металлических ограждения оказался открытым и, соответственно, небезопасным.