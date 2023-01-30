Челябинский областной центр реабилитации возглавил Олег Суслов

Главным врачом Челябинского областного центра реабилитации назначен Олег Суслов. Он сменил на этом посту Эдуарда Файзуллина, который руководил центром четверть века.

«Всегда очень ответственно принимать эстафету из рук руководителя, отдавшего значительную часть своей жизни любимой организации, которая во многом стала его детищем», - отметил Олег Суслов.

По его словам, сегодня к медицинской реабилитации предъявляются новые, повышенные требования. С 2022 года в Челябинский областной центр реабилитации начали поступать новейшие аппараты. Современное оборудование позволило освоить ряд новых технологий реабилитации и вывести оказание медицинской помощи на новый уровень.

«Своей главной задачей на новом рабочем месте я считаю комплексное развитие медицинской организации с одновременным повышением качества и доступности медицинской помощи», - подчеркнул Олег Суслов.