Челябинский театр оперы и балета обзавелся постом дезинфекции

Челябинский государственный театр оперы и балета имени Глинки обзавелся постом дезинфекции.

Устройство, автоматически и бесконтактно производящее контроль температуры тела и санитарную обработку людей, их одежды и обуви, установили на служебном входе в здание.

По словам пресс-секретаря театра Анастасии Черкас, такая мера поможет снизить риск распространения вирусных инфекций и защитить здоровье сотрудников учреждения культуры.

"Мобильный дезинфицирующий пост DI-POST эффективен и безопасен. На первом этапе инфракрасный датчик измеряет температуру тела: если она находится в пределах нормы, можно заходить в кабину. Далее включается система распыления сухого тумана на основе наносеребра ARGITOS, обладающего антибактериальным свойством. Завершается процедура санитарной обработкой рук", - рассказала Анастасия Черкас.

За один час дезинфекцию могут пройти около 250-ти человек.