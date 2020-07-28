Челябинский театр оперы и балета обзавелся постом дезинфекции
Челябинский государственный театр оперы и балета имени Глинки обзавелся постом дезинфекции.
Устройство, автоматически и бесконтактно производящее контроль температуры тела и санитарную обработку людей, их одежды и обуви, установили на служебном входе в здание.
По словам пресс-секретаря театра Анастасии Черкас, такая мера поможет снизить риск распространения вирусных инфекций и защитить здоровье сотрудников учреждения культуры.
"Мобильный дезинфицирующий пост DI-POST эффективен и безопасен. На первом этапе инфракрасный датчик измеряет температуру тела: если она находится в пределах нормы, можно заходить в кабину. Далее включается система распыления сухого тумана на основе наносеребра ARGITOS, обладающего антибактериальным свойством. Завершается процедура санитарной обработкой рук", - рассказала Анастасия Черкас.
За один час дезинфекцию могут пройти около 250-ти человек.
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