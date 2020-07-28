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Челябинский театр оперы и балета обзавелся постом дезинфекции

Общество
Сегодня, 16:00

Челябинский государственный театр оперы и балета имени Глинки обзавелся постом дезинфекции.

Устройство, автоматически и бесконтактно производящее контроль температуры тела и санитарную обработку людей, их одежды и обуви, установили на служебном входе в здание.

По словам пресс-секретаря театра Анастасии Черкас, такая мера поможет снизить риск распространения вирусных инфекций и защитить здоровье сотрудников учреждения культуры.

"Мобильный дезинфицирующий пост DI-POST эффективен и безопасен. На первом этапе инфракрасный датчик измеряет температуру тела: если она находится в пределах нормы, можно заходить в кабину. Далее включается система распыления сухого тумана на основе наносеребра ARGITOS, обладающего антибактериальным свойством. Завершается процедура санитарной обработкой рук", - рассказала Анастасия Черкас.

За один час  дезинфекцию могут пройти около 250-ти человек.

 

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Теги
Челябинский театр оперы и балета
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