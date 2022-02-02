Число больных коронавирусом южноуральцев продолжает расти

В Челябинской области продолжается рост числа зараженных коронавирусом, в том числе омикроном, который вносит серьезный «вклад» в показатели заболеваемости.

За последние сутки ковид был диагностирован у трех тысяч 433-х южноуральцев (это на 34 случая больше, чем было выявлено сутками ранее).

Согласно данным регионального минздрава, увеличилось на Южном Урале и число заразившихся школьников – за последние сутки ковид был подтвержден у 572-х детей (сутками ранее речь шла о 555-ти заболевших учениках).

Как сообщает министерство здравоохранения Челябинской области, за последние сутки коронавирус унес жизнь 12-ти человек (сутками ранее скончалось 11 пациентов с ковидом).

В настоящее время число больных COVID-19 в Челябинской области составляет 21 тысяча 230 человек. С начала пандемии в регионе было подтверждено 175 тысяч 409 случаев заболевания коронавирусом.

Выздоровели и были выписаны из лечебных учреждений за все время эпидемии 146 тысяч 355 южноуральцев, в том числе за прошедшие сутки – 592 человека.