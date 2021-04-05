Число инфицированных ковидом в Челябинской области превысило 57 тысяч

В Челябинской области за весь период пандемии зарегистрировано 57 тысяч 271 случай коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки выявлено 122 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (123).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне 161 человек выздоровел и выписан из больницы (днем ранее – 182). Всего с начала пандемии победили ковид 51 тысяча 472 жителя.

Всего на Южном Урале за время пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 391 пациента с подтвержденным коронавирусом. Из них одна тысяча 258 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 133 человека - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

За прошедшие сутки скончалось 10 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19. Причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение три тысячи 366 пациентов с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было три тысячи 415).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.