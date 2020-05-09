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Число пациентов с коронавирусом в Челябинской области превысило тысячу

Общество
Сегодня, 13:17
Автор: 
Олеся Денисова

За прошедшие сутки в Челябинской области подтвержден 91 новый случай коронавирусной инфекции Covid-19, что на 21 случай больше, чем сутки назад. Ранее численность заболевших за сутки повысилась на 24 и 17 человек.

Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

На утро субботы, девятого мая, в регионе подтверждено 1058 случаев коронавируса.

К настоящему моменту 249 пациентов с подтвержденным диагнозом коронавирусная инфекция выздоровели и выписаны из больниц (за сутки – 61, сутки назад - 64). Семеро пациентов переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ.

За время пандемии умерло 11 пациентов с коронавирусной инфекцией, у четверых причиной смерти стала ковидная пневмония, у семерых – иные заболевания (онкология, сердечная недостаточность) и сопутствующим был коронавирус. За последние сутки умерла 68-летняя пациентка. Причина смерти – ковидная пневмония.

В больницах продолжает лечение 791 человек с подтвержденным Covid-19. Они находятся в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают все необходимое лечение.

 

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Автор: 
Олеся Денисова
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