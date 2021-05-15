Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии 56 тысяч 61 житель, заболевший коронавирусной инфекцией COVID-19, сумел справиться с болезнью. Накануне выздоровело и выписано из больницы 95 человек (днем ранее – 98).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 94 новых случая коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (96 новых инфицированных). Всего в регионе было подтверждено 61 тысяча 611 случаев ковида.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – восемь человек). Причиной смерти шести человек стала ковидная пневмония, двоих - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 722 жителей. Из них одна тысяча 522 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 200 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 786 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 795 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.