15.05.2021
Аэропорт Челябинска заявил о готовности возобновить международные полеты
15.05.2021
Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
15.05.2021
Возобновляется международное авиасообщение из Челябинска и Магнитогорска
15.05.2021
Режим «черного неба» в выходные сохранится на территории шести городов Челябинской области
15.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 15-16 мая
14.05.2021
Челябинские пляжи из-за наступившей жары могут открыть раньше обычного
Число победивших ковид южноуральцев превысило 56 тысяч
14.05.2021
В Челябинской области за сутки умерло девять пациентов с ковидом
13.05.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 97 новых случаев ковида
12.05.2021
В Челябинской области изолированы по ковиду три группы в детсадах, карантина по ОРВИ нет
12.05.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 96 новых случаев ковида
Комиссия правительства РФ концептуально поддержала проект завершения метро в Челябинске
14.05.2021
Южноуральцев предупредили: На четыре дня установится аномальная жара
13.05.2021
Суд не поддержал иск по пересмотру границ Челябинского бора и его охранной зоны
12.05.2021
Четверо жителей Челябинской области борются за звание «Мастеров гостеприимства» в Перми
12.05.2021
Не боятся Котову: неизвестные «художники» приближаются к администрации Челябинска
11.05.2021