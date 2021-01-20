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Число подтвержденных случаев коронавируса в Челябинской области превысило 42 тысячи

С начала пандемии в Челябинской области зарегистрировано в общей сложности 42 тысяча 67 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выявлено 297 новых инфицированных, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее было 299).

Накануне выписаны 378 пациентов с ковидом (днем ранее выздоровели 341 человека). С начала пандемии справились с коронавирусной инфекцией 27 тысяч 907 жителей COVID-19.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в области зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее - 15). Шесть человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии и шесть - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

С начала пандемии в Челябинской области скончались одна тысяча 534 пациента с коронавирусной инфекцией COVID-19, у 675 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 859 человека – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на 20 января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение 12 тысяч 584 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 12 тысяч 677).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.