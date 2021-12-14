Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 137 тысяч

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

В новом году рядом с челябинской «Юности» зазеленеют деревья и появится скейт-парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
Коронавирус
Коронавирус
14.12.2021

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

В Челябинской филармонии японский дирижер станет главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

Руководство челябинского аэропорта примет кадровые решения в отношении виновников выкатывания самолета с пассажирами
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Казахский язык может стать обязательным в российских школах Байконура
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Цифровое портфолио может стать альтернативой ЕГЭ
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 137 тысяч
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

В Челябинске торговцы елками создают опасные ситуации на дорогах
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
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Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 137 тысяч

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 616 случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что на 0,5% меньше аналогичного показателя предшествующего дня (днем ранее – 619 заболевших, снижение на 0,2%). Всего в области подтверждено 137 тысяч 442 случая ковида.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 754 пациента, переболевших ковидом (днем ранее - 794). Всего в регионе 123 тысячи 844 жителя сумели победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки скончалось 29 жителей с подтвержденным COVID-19, что аналогично показателю предшествующего дня. С начала пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни шести тысяч 823 человек, в том числе пять тысяч 553 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

На госпитальных базах и на дому получают лечение шесть тысяч 733 человека с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – шесть тысяч 900 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.

Автор: Любовь Юрина
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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Территория возле дворца спорта «Юность» в Центральном районе Челябинска, которую в качестве объек
14.12.2021

В новом году рядом с челябинской «Юности» зазеленеют деревья и появится скейт-парк
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Челябинском областном суде состоялось предварительное заседание по иску группы жителей, которые
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Коронавирус
14.12.2021

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Южно-Уральский симфонический оркестр и Челябинский камерный хор имени Валерия Михальченко предста
14.12.2021

В Челябинской филармонии японский дирижер станет главным приглашенным дирижером Южно-Уральского симфонического оркестра
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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14.12.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

14.12.2021

Суд по иску об отмене обязательной вакцинации в Челябинской области назначен на 13 января
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

13.12.2021

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14.12.2021 11:56

В Челябинске торговцы елками создают опасные ситуации на дорогах

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В Челябинске подрядчик оставил без воды дома и социальные объекты

10.12.2021 09:53

На Знамение в Челябинской области солнечно

10.12.2021 09:45

Вице-губернатор Евгений Голицын покинет занимаемый пост, чтобы возглавить облизбирком

09.12.2021 21:12

Анонсы событий и мероприятий на 10 декабря

09.12.2021 18:40

В Челябинске десятого декабря отключат светофоры на пяти перекрестках

09.12.2021 18:23

В Челябинской области посчитали представших перед судом коррупционеров в погонах и проворовавшихся чиновников

09.12.2021 18:03

ГУФСИН спешит делать добро: пластик «на здоровье»

09.12.2021 17:53

Сбер запустил снятие наличных без комиссии с кредитной СберКарты до конца года

09.12.2021 17:50

Private LTE: МегаФон поможет предприятиям СИБУРа еще лучше управлять производственными процессами

09.12.2021 17:40

Челябинск отметил День Героев Отечества

09.12.2021 17:25

В Копейске бывший осужденный задержан при попытке переброса сотовых в «родную» колонию

09.12.2021 17:22

Челябинская область увеличивает темпы газификации и догазификации

09.12.2021 17:19

билайн помог отряду «ЛизаАлерт» найти 194 жителя Челябинской области

09.12.2021 17:19

Подрядчик установил на пути к школе Чурилово полимерные конструкции взамен украденных ливневых решеток из металла

09.12.2021 17:19

«Преступление и наказание» челябинцы увидели на экране… Камерного театра

09.12.2021 16:08

Крытый футбольный манеж начал действовать на стадионе «Локомотив» в Челябинске