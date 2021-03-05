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Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 53 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии подтверждено 53 тысячи 13 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 159 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше аналогичного показателя предыдущего дня днем ранее – 165).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за время пандемии победили ковид 45 тысяч 611 пациентов. За прошедшие сутки выздоровели и выписаны из больниц 176 пациентов с ковидом (днем ранее – 179).

За сутки умерло 11 человек с подтвержденным коронавирусом. Из них причиной смерти восьми человек стала ковидная пневмония, трех человек - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

Всего в области зарегистрировано две тысячи 103 случая смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них одна тысяча 35 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 68 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

В ковидных госпиталях и на дому продолжает лечение пять тысяч 257 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было пять тысяч 285).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.