Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу

В Челябинской области с начала пандемии подтверждено 61 тысяча 30 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, за прошедшие сутки выявлено 98 новых случаев коронавирусной инфекции, что меньше показателя предыдущего дня (днем ранее было 99).

Накануне 100 человек выздоровело и выписано из больницы (днем ранее – 101). Всего за период пандемии 55 тысяч 442 инфицированных жителя сумели справиться с коронавирусной инфекцией.

За прошедшие сутки зарегистрирована смерть восьми человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией (днем ранее – девять человек). Причиной смерти семи человек стала ковидная пневмония, одного - иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

За весь период пандемии ковид оборвал жизни двух тысяч 674 жителей. Из них одна тысяча 484 человека умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 190 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 872 жителя с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что чуть меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 882 пациента с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.