09.05.2021
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
09.05.2021
Анонсы событий и мероприятий на 10-11 мая
09.05.2021
Найдено тело рыбака, пропавшего неделю назад на Шершневском водохранилище
08.05.2021
Символ трудового могущества Южного Урала разваливается
08.05.2021
Площадь Революции в Челябинске подготовили к параду Победы
08.05.2021
В День Победы в Челябинске ограничат движение и изменят маршруты общественного транспорта
Число подтвержденных случаев ковида в Челябинской области превысило 61 тысячу
08.05.2021
Впервые за семь месяцев в Челябинской области за сутки подтверждено менее 100 случаев ковида
07.05.2021
В выходные и праздник южноуральцы смогут бесплатно вакцинироваться от ковида в ТРК
07.05.2021
В Челябинской области ковид победили более 55 тысяч человек
06.05.2021
В Челябинской области за сутки выявлено 103 новых инфицированных ковидом
Южный Урал празднует Великую Победу
08.05.2021
В Челябинске состоялась генеральная репетиция Парада Победы
06.05.2021
Вахта Памяти: в Челябинске заступает на пост почетный караул школьников
05.05.2021
Соглашение подписано: Челябинская область будет тесно сотрудничать с республикой Калмыкия
04.05.2021
Православные челябинцы встретили Пасху Христову
02.05.2021