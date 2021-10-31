31.10.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 110 тысяч
31.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на первое ноября
31.10.2021
Южноуральцев предупреждают о сильных магнитных бурях в ночь на понедельник
31.10.2021
Не по-человечески: супруги из Челябинска зарабатывали на деменции своей бабушки
30.10.2021
Награждение лауреатов «Сцены -2021» состоялось в Магнитогорске
30.10.2021
Депутат миасского Собрания обратила внимание областной власти на застарелую проблему
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 110 тысяч
30.10.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
29.10.2021
В Челябинскую область поступила новая партия «Спутник Лайт», на дефицит которой жаловались южноуральцы
29.10.2021
Ирина Гехт: Все мои родные уже привиты
29.10.2021
На ЮУЖД вакцинировано от коронавируса 80% сотрудников
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021
Как корреспондент агентства «Урал-пресс-информ» в начальника отряда женской колонии превратилась
27.10.2021
Получат ли QR-коды южноуральцы с антителами, переболевшие ковидом без ПЦР-подтверждения
26.10.2021
Ирина Гехт ответила на вопросы по новым ограничениям в Челябинской области
25.10.2021