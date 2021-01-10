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Число случаев ковида в Челябинской области превысило 39 тысяч

За прошедшие сутки в Челябинской области подтверждено 295 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19, что чуть меньше аналогичного показателя предыдущего дня.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано в общей сложности 39 тысяч 105 инфицированных ковидом,

Как сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона, за прошедшие сутки выписаны из больниц 369 пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предшествовавшего дня (накануне выздоровели 350 человек). За период пандемии справились с коронавирусом 24 тысячи 128 южноуральцев.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

За прошедшие сутки в Челябинской области зарегистрировано 12 случаев смерти пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 (накануне -10).

Непосредственно от ковидной пневмонии умерли семь человек – четыре женщины в возрасте 61, 62, 70 и 88 лет и трое мужчин 52, 60 и 63 года.

Кроме того, за сутки скончалось еще пятеро человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция – 72-летняя, 74-летняя, 85-летняя и 90-летняя женщины и 78-летний мужчина.

Всего за время пандемии скончались одна тысяча 385 пациентов с коронавирусной инфекцией, у 587 человек причиной смерти стала ковидная пневмония, у 798 человек – иные заболевания и сопутствующим был коронавирус.

По состоянию на десятое января в Челябинской области в ковидных госпиталях и на дому продолжают борьбу с коронавирусом 13 тысяч 551 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией Covid-19, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было 13 тысяч 637).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.