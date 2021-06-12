Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи

В Челябинской области с начала пандемии зарегистрировано 64 тысячи 62 случая новой коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки лабораторно подтверждено 87 случаев.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 127 заболевших ковидом (днем ранее – 125). С начала пандемии 58 тысяч 886 инфицированных коронавирусной инфекцией пациента сумели победить коварную болезнь.

За сутки зарегистрирована смерть двоих человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19 (днем ранее умерло семеро человек). У всех скончавшихся пациентов причина смерти – ковидная пневмония.

За весь период пандемии коронавирусная инфекция оборвала жизни двух тысяч 928 жителей. Из них одна тысяча 712 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 216 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают лечение в ковидных госпиталях и на дому две тысячи 206 жителей с подтвержденной коронавирусной инфекцией, что меньше показателя предыдущего дня (накануне было две тысячи 248 пациентов с ковидом).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.