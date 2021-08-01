01.08.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч
01.08.2021
В Челябинске в аварии два человека погибли, девятилетняя девочка получила травмы
31.07.2021
На территории Карагайского заказника браконьеры, пытаясь сбежать, сбили сотрудника ООПТ
31.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида
30.07.2021
Лучшим работникам ЮУЖД в Челябинской области вручили корпоративные и региональные награды
30.07.2021
Анонсы событий и мероприятий на 31 июля – первое августа
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч
31.07.2021
В Челябинской области - новый антирекорд по смертности от ковида
30.07.2021
В Челябинской области открывают еще две ковидные базы
30.07.2021
За сутки ковид оборвал жизни 16 южноуральцев
29.07.2021
Ребенок, заболевший ковидом в «Солнечном», вывезен из лагеря, остальные продолжают отдыхать
В Карталинском районе начали строить дома для тех, чье жилье уничтожил огонь
29.07.2021
В Челябинской области за три года построят 22 школы, до конца 2021 года – три школы
29.07.2021
В Челябинской области из-за засухи запустят Долгобродский канал
28.07.2021
«Эта медаль для вас»: серебряный призер Олимпиады по тхэквондо Татьяна Минина прилетела в Челябинск
27.07.2021
Сергей Антипов: Подрядчик восстановит нарушенное при замене теплотрассы благоустройство на проспекте Победы
26.07.2021