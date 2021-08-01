Число случаев ковида в Челябинской области превысило 75 тысяч

В Челябинской области начала пандемии лабораторно подтверждено 75 тысяч 309 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 345 новых случаев коронавируса, что на 0,9% больше аналогичного показателя предыдущего дня (днем ранее выявлено 342 случаев, прирост – 1,2%).

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 233 пациента, переболевших ковидом (днем ранее – 257). С начала пандемии 66 тысяч 334 жителя, инфицированных коронавирусом, сумел победить коварную болезнь.

За прошедшие сутки коронавирусная инфекция COVID-19 оборвала жизни 17 человек. Причина смерти - ковидная пневмония. Днем ранее умерло 18 пациентов с коронавирусом.

С начала пандемии скончались три тысячи 425 жителей, заболевших коронавирусной инфекцией COVID-19. Из них две тысячи 166 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 259 человек - от иных заболеваний, а коронавирус у них был сопутствующим.

Продолжают борьбу с ковидом на госпитальных базах и на дому пять тысяч 508 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – пять тысяч 413 человек).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.