05.11.2021
В Челябинской области составлен реестр опасных зданий, несущих угрозу детям
05.11.2021
Спасатели нашли тело рыбака, утонувшего на озере Садок пять дней назад
05.11.2021
Пьяный челябинец, уходя от погони, протаранил припаркованные авто
05.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на шестое ноября
05.11.2021
Жители Челябинской области стали хуже спать
05.11.2021
Число случаев ковида в Челябинской области с начала пандемии превысило 113 тысяч
Число случаев ковида в Челябинской области с начала пандемии превысило 113 тысяч
03.11.2021
Где южноуральцы смогут поставить прививку от ковида с 4 по 7 ноября
03.11.2021
Пункт вакцинации от ковида в «Юности» Челябинска продолжит работу по 21 ноября
03.11.2021
Кто в Челябинской области сможет привиться «Спутник Лайт»
03.11.2021
За сутки выявлено 539 заболевших ковидом южноуральцев, умерло 30 жителей
Какой будет погода в ноябре 2021 года в Челябинской области
02.11.2021
Определены основные параметры бюджета Челябинской области на 2022 год
01.11.2021
Власти – южноуральцам: нерабочие дни – это не праздники, поберегите себя и врачей
30.10.2021
Как и чем еще убедить южноуральцев привиться?
29.10.2021
Кого и когда в Челябинской области будут отстранять от работы без прививки от ковида
28.10.2021