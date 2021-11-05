Число случаев ковида в Челябинской области с начала пандемии превысило 113 тысяч

В Челябинской области с начала пандемии подтверждено 113 тысяч 413 случаев коронавирусной инфекции COVID-19. За прошедшие сутки зарегистрировано 554 новых случая ковида, что на 1,1% больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне было 548 заболевших и прирост 1,7%). И это очередной антирекорд по числу выявленных за сутки инфицированных ковидом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, накануне выздоровели и выписаны из больницы 200 пациентов, переболевших ковидом (днем ранее - 199). С начала пандемии 91 тысяча 177 жителей сумели победить коварную болезнь.

За минувшие сутки скончалось 30 жителей с коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (было – 29).

С начала пандемии ковид оборвал жизни пяти тысяч 665 жителей. Из них четыре тысячи 395 человек умерли непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 270 человек - от иных заболеваний, а коронавирус поспособствовал преждевременному уходу.

Получают лечение на госпитальных базах и на дому 16 тысяч 529 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией COVID-19, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне – 16 тысяч 205 жителей).

Все госпитализированные размещены в инфекционных отделениях городских больниц в изолированных боксах, получают необходимое лечение. Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому, под постоянным присмотром врачей.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Телефон горячей линии министерства здравоохранения - 8 (351) 240-15-16. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.