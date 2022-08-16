Число заболевших ковидом южноуральцев за сутки остается больше числа выздоровевших

В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 308 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, что на 1,3% больше показателя предыдущего дня (днем ранее было отмечено 304). Среди заболевших 10 школьников.

Вылечились от ковида меньшее количество южноуральцев – 240 человек. Накануне умерло два пациента с коронавирусом.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минздрава региона, всего за весь период пандемии заболели коронавирусной инфекцией 342 тысячи 133 человека, вылечились 330 тысяч 203 жителя.

С начала пандемии ковид оборвал жизни девяти тысяч 121 южноуральца. Из них семь тысяч 842 жителя скончались непосредственно от ковидной пневмонии, одна тысяча 279 человек - от иных заболеваний, а ковид поспособствовал преждевременному уходу.

По состоянию на 16 августа 2022 года продолжают борьбу с ковидом две тысячи 767 человек, что больше аналогичного показателя предыдущего дня (накануне - две тысячи 701 человек).

Инфицированные без клинических проявлений заболевания и не входящие в группы риска лечатся на дому под присмотром врачей. Госпитализированные пациенты с ковидом размещены в инфекционных отделениях в изолированных боксах, где получают необходимое лечение.

Переведены в медицинские учреждения в другие регионы РФ по месту прописки 42 инфицированных пациента.

Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки южноуральцев по ковиду в круглосуточном режиме. Круглосуточная горячая линия по вопросам граждан – 8-800-201-41-88, для предпринимателей – 8-800-350-24-74. Телефон горячей линии службы психологической помощи - 8-351-269-77-77.