15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
15.11.2022
На Челябинского «Петрушку» обратил внимание питерский «Арлекин»
15.11.2022
Чиновники заплатят компенсацию за искусанного собакой ребенка
15.11.2022
ВТБ запускает сервис пакетной оплаты налогов
15.11.2022
С первого декабря второй раз за 2022 год проиндексируют тарифы ЖКХ
15.11.2022
В Челябинске увековечили память героически погибшего на Северном Кавказе матроса
Десятки студентов ЮУрГГПУ стали донорами
15.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по инклюзивному образованию
14.11.2022
В ЮУрГГПУ пройдет международная конференция по здоровьесбережению
18.07.2022
Школьники Донбасса приехали в Челябинск на «Университетскую смену»
21.11.2021
В ЮУГМУ продляют дистант для младшекурсников, в ЧелГУ возвращаются к очному обучению
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022
Отремонтированные летом 2022 года переезды на Гагарина в Челябинске снова опасны для подвесок
09.11.2022