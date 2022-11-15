Десятки студентов ЮУрГГПУ стали донорами

Очереди из желающих стать участниками Дня донора выстраивались сегодня, 15 ноября, в Южно-Уральском государственном гуманитарно-педагогическом университете (Челябинск).

Как рассказал председатель профкома студентов и аспирантов ЮУрГГПУ Андрей Альгин, акция традиционная, проводится она дважды в год, и всегда привлекает немало участников.

Предварительных условий выставляется всего два – вес донора должен превышать 57 килограммов, кроме того он должен иметь прописку в Челябинской области.

Таких набралось немало – до полудня успели сдать кровь для медицинских целей 78 студентов. Каждый из них получил компенсацию в семьсот рублей и освобождение от учебы на день.