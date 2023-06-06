Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать

В Челябинской области летом 2023 года почти восемь тысяч детей отдохнут в загородных лагерях и санаториях за счет бюджетных средств. А более 11 тысяч подростков смогут подработать на временных рабочих местах.

«Этим летом у нас почти 430 тысяч школьников уходят на каникулы, мы закупили порядка восьми тысяч путевок в загородные лагеря и санатории. Все они переданы в управления социальной защиты», - рассказал губернатор Алексей Текслер на областном совещании с главами.

По словам главы региона, в первую очередь путевки будут выделять детям из групп риска. «Вне очереди бесплатные путевки выдаем детям мобилизованных граждан, погибших военнослужащих и добровольцев специальной военной операции», - уточнил Алексей Текслер.

Подросткам, которые на каникулах останется дома и захочет подзаработать, помогут с трудоустройством. В этом году летом по госпрограмме «Содействие занятости населения» организуем временное трудоустройство 11 тысяч подростков от 14 до 18 лет.

«Выделяем дополнительные средства на материальную поддержку к заработной плате из областного бюджета», - отметил губернатор. На материальную поддержку к заработной плате из областного бюджета выделено свыше 10 миллионов рублей. «Прошу контролировать эту работу, трудоустраивать в первую очередь тех, кому это действительно необходимо», - распорядился Алексей Текслер.

Напомним, в Челябинской области направят более 750 миллионов рублей из регионального бюджета на организацию отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей в летний период 2023 года.

Для ребят распахнут двери порядка 780 организаций отдыха и оздоровления, в том числе 65 загородных детских оздоровительных лагерей, 703 лагеря дневного пребывания детей, девять палаточных лагерей, пять лагерей труда и отдыха.

В текущем году в регионе реализована масштабная программа ремонта муниципальных детских оздоровительных лагерей. В девяти лагерях запланирован капитальный ремонт, в остальных – текущий.