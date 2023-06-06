06.06.2023
Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать
06.06.2023
Облсуд вернул прокурору дело заместителя главврача челябинской больницы
06.06.2023
Текслер поручил главам детально проработать новый механизм обеспечения жильем детей-сирот
06.06.2023
В Красноармейском районе деревья чахнут в «озере» нечистот
06.06.2023
Минпром Челябинской области будет курировать вице-губернатор Иван Куцевляк
06.06.2023
Челябинскую башню в день рождения Пушкина украсят герои его произведений
Дети Челябинской области летом смогут отдохнуть и подработать
16.05.2022
Первые заезды в детские лагеря Челябинской области начнутся 28 мая
05.06.2017
Татьяна Никитина: Минсоц обеспечит отдых более 11 тысячам юных южноуральцев
03.03.2017
Челябинская область направляет четверть миллиона на оздоровление детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
26.01.2017
Челябинский цинковый завод продолжает круглогодичное оздоровление школьников
Жара в Челябинской области немного спадет
05.06.2023
В Челябинске горячую воду отключат в 63 учебных и 23 лечебных учреждениях
05.06.2023
«Зигальга» станет частью Большой южноуральской тропы
05.06.2023
У православных большой праздник - День Святой Троицы
04.06.2023
Великую святыню встретят в субботу в Челябинске, в воскресенье – в Троицке
03.06.2023