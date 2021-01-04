Пассажира рейса Москва - Челябинск сняли с борта не только за отсутствие маски

В ночь со второго на третье января – максимум первого в 2021 году звездопада

До конца каникул южноуральцы успеют бесплатно сдать тест на ковид в ТРК четырех городов

Жители Челябинской области еще успеют до конца новогодних каникул бесплатно сдать тест на коронавирусную инфекцию COVID-19 методом ПЦР (полимеразная цепная реакция).

Тестирование на ковид в ТРК Челябинска, Магнитогорска, Копейска и Южноуральска началось третьего января. За два дня обследование прошли уже более тысячи южноуральцев.

«Если честно, не ожидали такого количества желающих пройти диагностику, - сообщила на своей странице в соцсетях первый вице-губернатор Ирина Гехт. - Медики не успевали подносить «снаряды», а на усиление были направлены волонтеры».

В пункты тестирования выстраивались очереди. «Люди задолго до начала процедуры занимали очередь. Терпеливо ждали», - поделилась Лидия Садчикова.

Тестирование проводится только людям, не имеющим признаков вирусных заболеваний.

«Исследования проводятся, чтобы выявить бессимптомных носителей вируса. Мазок ПЦР берут только у людей без признаков ОРВИ», - пояснила Ирина Альфредовна.

Для сдачи анализа в пунктах тестирования в торговых центрах необходимо будет предъявить паспорт и полис обязательного медицинского страхования (ОМС), а также заполнить информированное согласие. Обязательны также медицинская маска и соблюдение социальной дистанции.

В Челябинске пройти тестирование можно будет все оставшиеся праздничные дни, за исключением Рождества, седьмого января 2021 года. Бригады медиков будут ждать желающих обследоваться с 14 до 17 часов в ТРК Куба (ул. Цвиллинга, 25, первый этаж, направо от входа), ТРК Горки (ул. Артиллерийская, 136, второй этаж, над входом со стороны АД Меридиан) и ТРЦ Алмаз (ш. Копейское, 64, первый этаж, центральный вход).

В Магнитогорске ПЦР-тест можно будет бесплатно сдать в ТРК «Континент» (первый этаж, напротив лифта) и ТРК «Гостиный двор» (второй этаж, рядом с эскалатором).

В первом тестирование будет проводиться пятого и шестого января с 10 до 12 часов, во втором - 7, 8, 9, 10 января в это же время.

В Копейске обследование всех желающих на наличие коронавирусной инфекции проводится в ТРК СЛАВА (пр. Славы, д. 8) пятого и восьмого января с 10 до 12 часов. Кроме того, анализ можно будет сдать четвертого, шестого и девятого января с девяти до 12 часов в поликлиниках горбольницы №1 (ул. Борьбы, 34, кабинет 5 и ул. Гастелло, 1А, кабинет 10).

В Южноуральске бесплатно сдать ПЦР-тест на коронавирус можно будет во все оставшиеся праздничные дни (по 10 января включительно) с 10 до 12 часов в ТРК «Южный».

Медработники напоминают, за два часа до тестирования рекомендовано не принимать пищу, напитки и воду; не употреблять освежающих леденцов, не чистить зубы;

не курить; не пользоваться жевательной резинкой, полосканиями для полости рта, назальными препаратами, ингаляторами.