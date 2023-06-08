«Дорожный рывок» Металлургического района

В Металлургическом районе Челябинска дорожный ремонт ведется сразу на трех объектах.

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» ремонтируют участки улиц Богдана Хмельницкого, Сталеваров и 2-ой Павелецкой.

Сегодня, восьмого июня, с контрольным объездом на объектах побывал председатель комитета дорожного хозяйства Челябинска Николай Кожевников.

По улице Богдана Хмельницкого предстоит не только отремонтировать проезжую часть и тротуары - здесь также приведут в порядок площадь перед ДК ЧМК, где вместо имеющегося асфальтного покрытия на пешеходной части уложат тротуарную плитку, аналогичную той, которой оформлен дворцовый сквер.

«Ремонт проводится на участке от Дворца культуры до улицы Жукова. Кроме того, работы ведутся на улице Сталеваров от Богдана Хмельницкого до Шоссе Металлургов. Общая протяженность составляет 2,6 километра, срок выполнения работ по контракту - до десятого июля», - рассказал Николай Кожевников.

Особое внимание при ремонте уделяют доступности среды: выполняются занижения в местах пешеходного трафика. Кроме того, подрядчик проводит работы по ликвидации имеющегося асфальта вокруг деревьев и восстанавливает придорожные газоны.

На улице 2-й Павелецкой отремонтируют 7,8 километров дорожного полотна и тротуаров. Работы ведутся на участке от Шоссе Металлургов до цеха холодного проката. До 20 августа здесь обновят проезжую часть и тротуары, рассказали в пресс-службе мэрии.

«Учитывая, что эта дорога является одним из основных маршрутов движения жителей города к металлургическому комбинату, днем подрядчик минимизирует ограничения на период пиковой нагрузки, а основные работы ведутся преимущественно в ночное время», - отметил Николай Кожевников.

В администрации Челябинска напомнили, что в этом году, в рамках проекта «Дорожный рывок» в областном центре отремонтируют более 850 тысяч квадратных метров покрытия во всех районах.