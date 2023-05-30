«Дорожный рывок» подарит Челябинску 850 тысяч квадратных метров нового асфальта

Проект «Дорожный рывок», реализуемый в Челябинске в этом сезоне, подарит жителям 850 тысяч квадратных метров нового покрытия, или почти 50 километров безопасных и качественных дорог.

Как отметил председатель городского комитета дорожного хозяйства Николай Кожевников во время очередного объезда ключевых объектов ремонта, это рекордная цифра для южноуральской столицы. Он выразил уверенность, что челябинцы оценят результаты «Дорожного рывка» уже в скором времени – на многих участках работы ведутся с опережением графика.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, значительно раньше установленного контрактом срока подрядчик закончит капитальный ремонт проспекта Ленина - на участке от Линейной до Героев Танкограда, где работы ведутся по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Здесь происходит полное переустройство проезжей части (ликвидируется мощение гранитным камнем, из-за которого в прошлом всегда возникала келейность), обустраиваются тротуары, вымощенные широкоформатной плиткой, прокладываются линии наружного освещения.

«Из запланированных полутора километров на трети уже уложен нижний слой асфальта, нанесена временная разметка. Сейчас работы ведутся на следующем участке, но подрядчик взял хороший темп и намерен завершить ремонт раньше срока. У нас нет сомнений, что он свое обещание исполнит. Объект мы держим на контроле и еженедельно отслеживаем темпы и качество работ», - сказал Николай Кожевников.

В Ленинском районе продолжается реконструкция улицы Агалакова, где уже построен участок дороги от Гранитной до жилого комплекса (это тоже нацпроект «Безопасные качественные дороги». Вдоль дороги обустроили широкие тротуары, наружное освещение и придорожные газоны. На проезжей части смонтированы так называемые «плавающие» люки, которые никак не выделяются на полотне дороги, но при этом выполняют все необходимые функции по отводу ливневых стоков. Тротуарную сеть безбарьерно соединили с тропинками, ведущими в парк «Плодушка». Движение по новому участку уже открыто, разметка появится чуть позже.

«Протяженность ремонта от улицы Гранитной до Гагарина превышает 1,6 километра, уже выполнена треть от этого объема, все работы идут в графике. Самые большие сложности на данном объекте связаны с переустройством и реконструкцией инженерных», - отметил Николай Кожевников.

По его словам, подрядчик с поставленными задачами справляется. Срок сдачи этого объекта - октябрь текущего года.

Кроме того, 29 мая заключен контракт на строительство улицы Гранитной - на участке от Энергетиков до Агалакова. Очень скоро подрядчик приступит к работам. Также на этой неделе начинается ремонт улицы Братьев Кашириных от Северо-Крымской до Косарева, улицы Новомеханической - от Каслинской до путепровода.

На улице Блюхера, где будет отремонтирован участок от Салтыкова до Кузнецова, подрядчик приступил к подготовительным работам.