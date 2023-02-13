Проспект Ленина в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона рублей

Участок проспекта Ленина между улицами Героев Танкограда и Линейной в Челябинске отремонтируют за 344 миллиона 155 тысяч рублей.

Это наименьшая цена, предложенная одним из участников электронного аукциона. В общей сложности было подано пять заявок, четыре из них комиссия признала соответствующими требованиям.

Напомним, начальная (максимальная) цена аукциона составляла 468 миллионов 876 тысяч рублей.

Строительная длина участка проспекта Ленина, который ждет капитальный ремонт по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», составляет один километр 478 с половиной метров.

В техзадании прописаны следующие требования: количество полос – четыре-шесть; ширина полос – три с половиной (3,75) метра; тип дорожной одежды – капитальный; вид покрытия – асфальтобетон; ширина тротуара – три метра; ширина разделительной полосы между проезжей частью и тротуаром – от трех до десяти метров.

Кроме того, капремонт предполагает установку на вышеназванном участке проспекта Ленина 46 опор и 240 светильников. Также здесь обустроят дождевую канализацию, смотровые и дождеприемные колодцы.

Все работы необходимо выполнить до 20 октября 2024 года. Заказчик капремонта – комитет дорожного хозяйства Челябинска.